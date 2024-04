“Forza Juve”, il tweet di De Laurentiis fa infuriare tutta Napoli

De Laurentiis spiazza tutti con un tweet in cui scrive “Forza Juve”, la reazione dei tifosi del Napoli è inferocita

Dopo lo scudetto, il Napoli è riuscito a sbagliare praticamente tutto, in una annata davvero balorda e che pochi immaginavano così complicata per gli azzurri. Che hanno ancora la possibilità, quanto meno, di qualificarsi alle coppe europee dopo la vittoria di Monza, che potrebbe aver restituito un po’ di entusiasmo. Ma l’ultima trovata comunicativa di De Laurentiis fa discutere.

Il presidente azzurro ha twittato un “Forza Juve“, aggiungendo poi che si stava riferendo alla Juve Stabia, che con il pareggio in casa del Benevento ha conquistato la promozione aritmetica in Serie B. Ritorno in cadetteria dopo quattro anni per le ‘vespe’ di Castellammare, un risultato importante per il calcio campano, ma i tifosi partenopei non hanno accolto con ironia e con fair play il post presidenziale, anzi.

Clima di contestazione sempre molto vivo nei confronti del patron, dopo gli errori commessi in questa annata. “Hai anche il coraggio di parlare”, “Pensa alle cose importanti”, si legge tra i commenti. E più di qualcuno gli suggerisce il modo per farsi perdonare: “Prendi Conte, solo a questo devi pensare”.