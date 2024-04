Il club bianconero potrebbe cambiare guida tecnica la prossima estate e salutare Allegri con un anno di anticipo

La seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus sembra proprio essere giunta al capolinea. Come anticipato lo scorso marzo dalla nostra redazione, il tecnico non rientra nella nuova linea dettata da John Elkann deciso a dare un taglio netto con la vecchia gestione di Andrea Agnelli.

Un esonero che sarebbe potuto arrivare già la scorsa settimana, qualora la Juve non fosse riuscita a conquistare un risultato positivo all’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio dopo aver perso proprio contro i biancocelesti nel turno precedente di campionato. Tra i candidati alla panchina bianconera, in pole position rimane ovviamente Thiago Motta. L’allenatore del Bologna piace a Cristiano Giuntoli ed è reduce dalla stagione della consacrazione. Il contratto in scadenza il prossimo giugno rende chiaramente il suo profilo tra i più appetibili sul mercato.

Stando a quanto vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il club bianconero di recente ha pure avuto contatti con il grande ex Zinedine Zidane. Il francese, senza panchina da quasi tre anni, sogna da tempo una chiamata dalla Federcalcio Francese per il ruolo di commissario tecnico, attualmente occupato da Didier Deschamps. Nel frattempo, però, il suo entourage ha intrattenuto delle discussioni sia con la Juve, anche se non direttamente con Giuntoli, ma anche con il Bayern Monaco che a fine anno saluterà Thomas Tuchel.

Calciomercato Juve, l’annuncio su Zidane: “Nuovo tecnico con Amazon”

Secondo quanto riportato da Paolo Paganini, quella legata a Zidane potrebbe diventare una possibilità concreta per la Juventus.

Come scritto dal giornalista su ‘X’, a facilitare l’ingaggio di un top allenatore per i bianconeri in vista della prossima stagione potrebbe infatti essere l’ingresso in società di uno sponsor forte del calibro di ‘Amazon’. Questo il suo tweet: “L’aumento di capitale di 200 milioni di € è un passo strategico della Juventus. C’è l’ipotesi dell’ingresso di un socio forte (Amazon?) e se non venisse riconfermato Allegri potrebbe arrivare un tecnico ‘europeo’ tipo Zidane”.