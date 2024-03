Non solo Thiago Motta: Juventus, nuovi contatti con Zidane | ESCLUSIVO

Discorsi tra il transalpino e i piani alti della Juve, che ha messo in discussione Allegri. L’allenatore del Bologna sempre in pole se il livornese andasse via

Fermo ormai da tre anni, il ‘sogno’ di Zinedine Zidane rimane la panchina della Nazionale francese. Deschamps ha rinnovato fino al 2026 dopo il Mondiale, ma non è escluso che la sua storia coi Bleus possa interrompersi dopo l’Europeo di giugno. Nel frattempo, Zidane e il suo entourage stanno avendo contatti con diversi grandi club. Vedi il Bayern Monaco, ma a Calciomercato.it risulta che in questo periodo ce ne siano stati pure con la Juventus.

Non direttamente con Cristiano Giuntoli, bensì con i piani alti della società bianconera. Lo stesso è accaduto un annetto fa, prima dell’approdo a Torino dell’ex Ds del Napoli, nei mesi in cui – come sta accadendo ora – si stava prendendo una decisione sulle sorti di Allegri.

Stando alle nostre informazioni, Zidane è apertissimo a un ritorno in bianconero, stavolta nelle vesti di tecnico. D’altronde lui è rimasto molto legato alle squadre in cui ha giocato. Oltre al Marsiglia, essendo un marsigliese doc, anche se non ha mai indossato la maglia biancoazzurra. Così tanto che, nel recente passato, ha detto no più di una volta al Paris Saint-Germain, storico rivale dell’OM. E non è certo da tutti rifiutare qualcosa come 25 milioni a stagione, con Al-Khelaifi che lo avrebbe reso il tecnico più pagato al mondo.

A Torino giorni fa per la presentazione del docufilm su Marcello Lippi, per Zidane alla Juve ci sono ostacoli ad oggi difficili da superare. I due più significati, l’ingaggio (ad altezza di tre Champions vinte) e le ‘garanzie’ su una squadra subito competitiva quantomeno per lo Scudetto.

Juventus, gelo tra Giuntoli e Allegri: Thiago Motta prima scelta

Decisamente più alla portata Thiago Motta, la prima scelta di Giuntoli in caso di divorzio da Allegri con il quale – come raccontatovi qui su CM.IT lo scorso 12 marzo – i rapporti sono freddi. L’allenatore toscano, che ritiene di aver fatto il massimo in rapporto alla rosa, è stato messo in discussione anche per alcune dichiarazioni che non sono andate giù alla proprietà.

Per il post Allegri, il quale come noto ha ancora un altro anno di contratto da circa 7 milioni netti, piace pure Raffaele Palladino del Monza. Piaceva poi l’ex Tudor, appena accasatosi però alla Lazio.