Lazio, Lotito ‘annuncia’ Tudor e sbotta su Immobile | VIDEO CM.IT

Il presidente della Lazio Claudio Lotito anticipa l’arrivo di Tudor e commenta in maniera dura il caso Immobile

Questa mattina, Calciomercato.it vi ha raccontato i dettagli dell’accordo tra la Lazio e Igor Tudor. Per il nuovo allenatore biancoceleste, siamo solo in attesa dell’ufficialità, che viene in qualche modo anticipata dal presidente Claudio Lotito.

Ai microfoni di alcuni giornalisti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it, sull’allenatore croato ha spiegato: “In Tudor abbiamo visto una persona che è in grado di indirizzare il gruppo, ha esperienza e carattere per poterlo fare. Le tensioni nel gruppo? Non ho parlato di tradimenti, è ora che ognuno faccia ciò che deve rispettando i propri ruoli, altrimenti c’è confusione. Ho riferito solamente le sensazioni da parte di Sarri di essere stato tradito. Da chi, dovete chiederlo all’allenatore, non a me”.

Rispondendo poi alla domanda del nostro inviato sulla vicenda Immobile, Lotito è sbottato dichiarando: “A me succede tutti i giorni. Vivo sotto scorta da vent’anni. Ogni giorno ho minacce di morte a me e alla mia famiglia tutti i giorni. Ma non mi sembra di fare tutto questo clamore, o sbaglio? E non aggiungo altro”.