Lazio-Tudor, accordo raggiunto: tutti i dettagli | CM.IT

Mancano solamente gli ultimi dettagli sullo staff per Igor Tudor alla Lazio per raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri. L’incontro di ieri sera con Lotito ha avuto esito positivo: i dettagli

La Lazio si prepara a voltare definitivamente pagina dopo le dimissioni di Maurizio Sarri dei giorni scorsi. I biancocelesti hanno puntato in modo deciso su Igor Tudor, con la giornata di ieri che è stata già decisiva.

Come anticipato da Calciomercato.it, in questi giorni l’ex allenatore del Verona è sempre stato nei radar del club di Lotito, con annessa priorità da parte sua nel voler tornare in Italia dopo i contatti andati a vuoto col Napoli nei mesi scorsi.

Quelle di ieri sono state quindi ore caldissime per l’approdo di Tudor alla Lazio, che sarà chiamato a restituire ai capitolini lo splendore della scorsa stagione perso in quella attuale. Nello specifico, come raccontato l’incontro fra le parti, anticipato da CM.IT, e i colloqui delle scorse ore hanno avuto esito positivo.

Tutto confermato su #Tudor: contratto fino al 2025 con stipendio da circa 2 milioni di euro a stagione. Il croato voleva tornare in #Italia ⬇️ https://t.co/velcJ0LMCE — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) March 15, 2024

Tudor ha quindi raggiunto un accordo con Lotito sulla base di un contratto per un anno e mezzo, e si è discusso anche di una opzione per un’altra stagione. Tutto confermato dunque: accordo fino al 2025 con stipendio da circa 2 milioni di euro a stagione.

