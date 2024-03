DIRETTA Lazio, Tudor e agente a Roma: incontro con Lotito | CM.IT

Il tecnico croato è il prescelto per il dopo Sarri. Sul piatto un contratto fino a giugno 2025

Igor Tudor è sempre più vicino alla Lazio. Come raccolto da Calciomercato.it, il tecnico croato è a Roma con il suo agente per incontrare il presidente Lotito.

Come scritto nel pomeriggio da CM.IT, in questi giorni l’ex allenatore di Verona e Marsiglia è sempre rimasto nei radar biancocelesti per la sostituzione del dimissionario Sarri.

Tudor ha dato ampia disponibilità, anche perché la sua ambizione è quella di tornare su una panchina di Serie A. L’incontro nella Capitale può portare alla fumata bianca, sul piatto un contratto fino al 2025.