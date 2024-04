L’annuncio dell’agente: “Conte ha già firmato”

Arriva l’annuncio che spiazza tutti: Antonio Conte ha già firmato il contratto con il club di Serie A, rifiutati 27 milioni dall’Arabia

No ai soldi dell’Arabia, sì al ritorno in Serie A: Antonio Conte avrebbe preso la sua decisione, addirittura firmando il contratto che lo farà ripartire dalla big del nostro campionato.

Il futuro del tecnico salentino tiene banco quando ormai si è arrivati al rush finale della stagione calcistica. In attesa di tutti i verdetti, con sfide aperte in ogni posizione di classifica in Serie A, il calciomercato è già partito, soprattutto per quel che riguarda la questione panchine. Tante quelle che cambieranno proprietario il prossimo anno.

Se la Juventus sembra orientata a dare il benservito ad Allegri e a ripartire da Thiago Motta, il Milan aspetta di capire quel che accadrà per decidere se rinnovare al fiducia a Pioli o voltare pagina. Stesso discorso per la Roma, con De Rossi che si sta conquistando sul campo la riconferma.

Cosa che non è riuscita a Calzona al Napoli: gli azzurri sono tra i club che cambieranno sicuramente guida tecnica. Italiano è il nome caldo, come raccontato da Calciomercato.it, ma ora arriva la notizia di un accordo già trovato con Antonio Conte: il tecnico avrebbe già firmato il contratto.

Napoli, Conte ha firmato: cosa sta succedendo

A svelare un presunto accordo già siglato tra Napoli e Conte è Serxhio Mezi, agente Fifa, che ha parlato ai microfoni di ‘1 Stagione Radio’.

“Da quel che so, Antonio Conte ha già firmato per il Napoli. È inutile che si parli di Vincenzo Italiano: sarà Conte il prossimo tecnico del Napoli”. Un arrivo che porterebbe ad un vero e proprio cambiamento nella rosa del club: “Per questo parlo di rivoluzione. L’obiettivo è tornare a vincere il campionato il prossimo anno”.

Mezi aggiunge ancora: “Conte a gennaio ha rifiutato un’offerta da un club arabo, parliamo di una proposta di 27 milioni di euro. Aveva detto no perché era già d’accordo con il Napoli. L’allenatore leccese è quel che serve all’ambiente napoletano”. Se sarà davvero Conte il nuovo allenatore dei partenopei lo si scoprirà nelle prossime settimane. L’ex Juve ed Inter piace sicuramente a De Laurentiis che lo ha cercato già quando ha esonerato Garcia, senza successo.