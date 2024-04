Juve-Fiorentina, Italiano fa autocritica: “Ecco perché abbiamo perso”

Qualche rimpianto, al termine di Juve-Fiorentina, per i viola: l’analisi del tecnico Italiano nel post partita

Sconfitta pesante per la Fiorentina, che con il ko in casa della Juventus perde punti preziosi nella corsa all’Europa. Ci sono dei rimpianti, per i toscani, per l’ennesima sconfitta di misura con i bianconeri, arrivata al termine di una prestazione dai due volti.

E’ su questo aspetto che il tecnico viola Vincenzo Italiano ammette che si è giocata la partita, facendo autocritica sulle mancanze dei suoi. “Troppo timidi nel primo tempo, all’inizio abbiamo ‘rispettato’ troppo la Juventus – ha dichiarato a ‘DAZN’ nelle interviste del post gara – Con Maxime Lopez e con Beltran siamo riusciti a palleggiare meglio e alzare il baricentro, abbiamo creato dei giusti presupposti, ma paghiamo, in effetti, l’inizio negativo, usciamo con un po’ di rammarico. Abbiamo ancora tanti impegni davanti, comunque, mi porto via un secondo tempo di grande personalità. Dobbiamo guardare con fiducia ed entusiasmo alle prossime partite. Cosa ci manca per vincere queste partite? Ci mette in difficoltà la fisicità di squadre come la Juve che quando decidono di impostare le partite in un certo modo ti saltano addosso con grande aggressività, è soprattutto questo che ci è mancato all’inizio, dopo abbiamo peccato nella stoccata vincente. Se avessimo pareggiato, l’inerzia poteva anche girare dalla nostra parte. Siamo andati vicinissimi al pareggio, è mancato quel pizzico di qualità”.

Italiano poi chiarisce sul turnover: “Troppi cambi di formazione? Giocare tante partite è complicato e spesso non ho cambiato per mia volontà, ma oggi non credo sia dipeso da quello. Identità e organizzazione rimangono, a volte veniamo meno in qualche dettaglio in difesa o in attacco, ma è importante coinvolgere tutti e averli in grado di dare un contributo. Anche per questo, anche quest’anno siamo in fondo a tutte le competizioni”.