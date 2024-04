Putiferio Inter, caos sull’esposto: “Stiamo tremando”

L’esposto presentato da “Jdentità Bianconera“ prova a scuotere il mondo Inter. Intanto arrivano le prime reazioni da parte dei tifosi sui social

Le vicende di campo passano momentaneamente in secondo piano in casa Inter, dove ha assunto contorni importanti anche l’esposto presentato dalla fondazione ‘Jdentità Bianconera’.

Nello stesso viene sostanzialmente chiesto alle Procure di Milano e Roma, alla Procura della FIGC e alla Covisoc di stabilire la correttezza dell’iscrizione al campionato dell’Inter. Nel club meneghino la “continuità aziendale” sarebbe garantita da una lettera di patronage di Grand Tower e per Jdentità Bianconera tale società non avrebbe mai presentato bilanci, motivo quindi di perplessità.

All’interno del comunicato sono quindi esposte nel dettaglio le vicende, che in questo momento pongono dunque un nuovo punto interrogativo in casa Inter.

Una questione particolare e che non poteva di certo lasciare insensibili i tifosi dell’Inter, ma non solo.

Su X in breve tempo sono arrivati una pioggia di messaggi, in particolare ironici, soprattutto da parte dei fan nerazzurri.

Ecco alcuni messaggi postati su X:

a me personalmente non verrebbe mai in mente di tirar fuori 30€ per fare un esposto contro la juventus, milan, napoli o chiunque altra squadra. qui ci sono dei livelli di ossessione mai visti! ma andate a mangiare na pizza con quei soldi!#inter#Juventus

— Il Duca David (@_doppia_d) April 6, 2024