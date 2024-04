Pioli, è sempre più Milan: “La squadra è stata ribaltata. Vi svelo perché sono ancora qui”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Stefano Pioli al termine di Milan-Lecce, che ha visto i rossoneri vincere con il netto risultato di 3 a 0

Il Milan vince e convince. I rossoneri conquistano il quinto successo consecutivo in campionato e blindano la posizione in Champions, rafforzando anche il secondo posto.

Ora il Diavolo, dopo il 3 a 0 contro il Lecce, può pensare alla Roma con assoluta tranquillità. Stefano Pioli, d’altronde, ha ricevuto le risposte che si aspettava.

Ha funzionato così il Milan schierato con il 4-2 fantasia, con i tre trequartisti, Leao, Pulisic eChukwueze alle spalle di Giroud: “Stiamo bene, ma dobbiamo assolutamente insistere – afferma subito Pioli in conferenza stampa -. Oggi si è fatta la partita che dovevamo, con attenzione e qualità. Serve adesso concentrazione in vista delle prossime gare, a partire da giovedì. Prendersi il vantaggio alla prima partita sarebbe importante in vista del ritorno. Oggi comunque non è stato semplice: abbiamo concesso una traversa, ma abbiamo controllato bene. C’era la sensazione che potevamo essere pericolosi sempre. E’ stata una giornata positiva, con la gestione giusta dei giocatori”.

Il Milan sta facendo davvero bene e i numeri sono dalla parte di Pioli. I rossoneri infatti hanno un punto in più della stagione dello Scudetto: “Il Milan è stato ribaltato in estate, con venti giocatori cambiati, tra quelli che sono entrati e quelli che sono usciti. I giudizi non sono completi. Fare meglio dell’anno dello Scudetto sarà difficile visto che abbiamo vinto le sei partite finali”.

Stefano Pioli si coccola la propria squadra ed esulta per le prestazioni dei propri singoli: “Leao è a metà dell’ultimo scalino. E’ partecipe, felice e motivato, che sono gli ingredienti importanti per rendere al massimo. Chukwueze? Sono contento di lui, sta facendo delle prestazioni ottime. Il nigeriano è stato quello dei nuovi che ha avuto più difficoltà, ma non ha mai mollato. Sono davvero felice per l’ex Villarreal”.

Milan, Pioli guarda al futuro con ottimismo: “Abbiamo alzato la qualità. Qui grazie al gruppo”

Stefano Pioli e il suo Milan stanno vivendo un periodo davvero importante e adesso più che mai si stanno raccogliendo i frutti del mercato: “Difficile dire se sia meglio di quello dello Scudetto, spero che sia così – prosegue Pioli -. Spero che si possa vincere ogni partita di campionato e di arrivare in finale di Europa League. E’ un Milan forte, abbiamo alzato la qualità dei singoli giocatori. Siamo stati tutti bravi a lavorare durante le critiche. I tifosi ci hanno criticato, ma sempre con affetto, e questo è un valore importante. C’è tanta ancora strada da fare e possiamo ancora alzare il livello del gioco.”

E’ proprio il gruppo ad aver fatto la differenza nel momento più complicato del Milan. Stefano Pioli è stato in bilico qualche mese fa, ma ora il vento è cambiato: “Il gruppo è stato sempre dalla mia parte, altrimenti non sarei più qui – confessa Pioli -. Questo è un gruppo con zero difficoltà. Sono felice di essere l’allenatore del Milan e adesso vado a casa a vedere il derby”.

Un’ultima battuta sul futuro di Olivier Giroud, tornato in gol oggi, che appare destinato a volare in America. Pioli però non conferma: “Non ha annunciato nulla, non ci ha detto nulla, ma il club sta pensando e lavorando al futuro”.