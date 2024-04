Pioli come Leonardo, funziona il 4-2 fantasia: Chukwueze e Pulisic protagonisti

E’ iniziata più che bene la partita del Milan a San Siro contro il Lecce. I rossoneri sono riusciti a sbloccarla subito e hanno trovato il raddoppio pochi minuti dopo

Spettacolo a San Siro. Il Milan di Stefano Pioli inizia alla grande con il suo nuovo abito. Le indiscrezioni dei giorni scorsi vengono infatti confermate e il tecnico di Parma contro il Lecce decide di schierare la sua squadra con il 4-2 fantasia, che ha riportato tutti alla mente la formazione del Diavolo quando c’era Leonardo in panchina.

Un undici apparentemente sbilanciato che vede la presenza in campo in contemporanea di Rafa Leao sulla sinistra, Christian Pulisic in mezzo e di Samu Chukwueze sulla destra. Un tridente dietro alla punta Olivier Giroud. Scelte queste che fanno sognare i tifosi; scelte dettate chiaramente dall’assenza di Ruben Loftus-Cheek, ma anche dal fatto che Ismaël Bennacer ha visitato una settimana travagliata, allenandosi poco per via dell’influenza.

Milan-Lecce, primo gol sull’asse Chukwueze-Pulisic

I più attesi erano ovviamente l’esterno nigeriano, confermato dopo l’ottima prestazione di Firenze, e l’americano spostato al centro.

Le risposte sono state più che positive fin da subito: il gol del vantaggio, infatti, è arrivato dopo solo sei minuti, proprio sull’asse Chukwueze-Pulisic, con l’ex Villarreal che ha seminato il panico prima di servire il numero undici che col sinistro ha battuto un incolpevole Falcone. Entrambi poi hanno dimostrato di trovarsi a proprio agio e la squadra ha comunque avuto il proprio equilibrio continuando ad attaccare. Il raddoppio è così arrivato 21′ con Giroud. Stefano Pioli può dunque festeggiare, anche con il nuovo modulo spregiudicato.