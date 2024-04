Inzaghi adesso trema: 80 milioni e triplo addio all’Inter

L’Inter, come nelle scorse sessioni di mercato, potrebbe rinunciare a uno dei suoi big nel caso arrivasse una super offerta in estate

L’Inter si è già assicurata sul mercato dei parametri zero di assoluto valore come Zielinski e Taremi che verranno ufficializzati da partire dal prossimo luglio.

La campagna acquisti per l’estate non si fermerà all’iraniano e all’ormai ex Napoli, con il duo Marotta-Ausulio che lavora ad almeno altri due colpi tra difesa e attacco. Serviranno però come sempre delle cessioni per finanziare i movimenti in uscita, oltre a dare ossigeno alle casse di Zhang in attesa che si risolva il contenzioso per il debito nei confronti del fondo Oaktree in scadenza il 20 maggio. Sulla lista dei partenti c’è in primis Dumfries, soprattutto se l’olandese non dovesse rinnovare il contratto in scadenza tra un anno con la ‘Beneamata’. Le parti restano distanti e l’ex PSV Eindhoven avrebbe una valutazione da 20-25 milioni di euro, al netto di un grande Europeo con l’Olanda che potrebbe fare lievitare ulteriormente il prezzo.

Calciomercato Inter: Bastoni, Barella e Thuram a rischio cessione

L’Inter poi si muoverà in uscita con gli esuberi e giocatori attualmente in prestito, che evidentemente non rientrano nei progetti futuri del club e di Inzaghi.

Tra questi c’è Correa che a meno di colpi di scena non sarà riscattato dal Marsiglia, oltre ad Arnautovic che ha deluso al ritorno a Milano e che rimane in bilico per mia conferma nella prossima stagione. Inoltre, ci sarà da capire se arriveranno offerte indecenti per i big della rosa di Inzaghi. Difficile che qualcuno si presenti nella sede di Viale della Liberazione con 150 milioni per Lautaro Martinez, destinato quindi a restare a Milano in attesa del rinnovo contrattuale. Resta invece qualche spiraglio per gli altri alfieri della capolista quali Bastoni, Barella e Thuram, che a fronte di una proposta importante da 80 milioni di euro potrebbero lasciare la Serie A. Di fronte a una proposta economica del genere, sarebbe davvero difficile per l’Inter resistere e non dare il via libera.

La Premier League, in particolare Manchester City e Chelsea, hanno da tempo messo nel mirino il difensore (che piace anche ad Ancelotti per il Real Madrid) e il centrocampista della Nazionale (come capitan Lautaro vicino al rinnovo), mentre il francese intriga il Paris Saint-Germain che darà l’addio a Mbappe, oltre sempre alle grandi d’Oltremanica come Manchester United e Arsenal. L’intenzione dell’Inter e della dirigenza, a meno di offerte davvero irrinunciabili, resta quella di blindare ad Appiano Gentile tutti i suoi campioni.