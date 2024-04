Animi tesi Dybala-Guendouzi: cosa ha detto la Joya

Animi tesi tra Dybala e Guendouzi durante il derby Roma-Lazio: ecco cosa ha detto la Joya

Dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo, nella ripresa si sono scaldati gli animi del derby della Capitale. Guida ha dovuto estrarre diversi cartellini gialli sia nei confronti dei giocatori della Roma che di quelli della Lazio.

Uno dei momenti di maggior tensione è stato quello tra Dybala e Guendouzi. Il francese, sulla corsia di destra in sortita offensiva, è andato al cross murato da Angelino e dalla Joya, in ripiegamento difensivo. Nel corso dell’azione Guendouzi e Dybala sono venuti a contatto tra loro e nel rialzarsi gli animi sono sembrati parecchio tesi, con i due che si sono messi le mani al collo. Qualche istante e poi l’argentino e il francese sono stati separati dai compagni.

Lo scontro verbale è però continuato e Dybala ha estratto il parastinco mostrandolo all’avversario. Disegnata sopra il parastinco, l’immagine della vittoria del titolo mondiale conseguito dalla sua Argentina proprio contro la Francia di Guendouzi. Finale che i due hanno vissuto in prima persona, visto che entrambi erano a Doha in occasione della vittoria argentina sui transalpini ai calci di rigore. Un gesto non passato inosservato agli occhi delle telecamere, con Dybala che ha voluto rimarcare quanto accaduto ai Mondiali in Qatar.