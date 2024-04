Derby Roma-Lazio, sfida con i nervi a fior di pelle: succede di tutto

Il derby diventa molto nervoso tra Roma e Lazio, con Guida che deve estrarre diversi cartellini gialli

Il derby della capitale si scalda. La Lazio deve urgentemente recuperare il risultato, i nervi di certo non possono essere saldissimi. E così basta poco per farli saltare, anche per pochi secondi. Protagonisti sono Matteo Guendouzi e Paulo Dybala, che scherza un po’ con il francese dicendogli qualcosa dopo che il pallone era uscito. L’ex OM non gradisce e la reazione è immediata, così i due vengono a contatto con le mani che si alzano un po’ troppo. Subito l’intervento dei compagni, si accende una scaramuccia in campo che per fortuna viene sedata dopo pochi secondi da Guida e da qualche altro giocatore in campo. Con De Rossi che non gradisce la mancanza di provvedimenti.

Ma i nervi continuano a essere a fior di pelle, anche Pedro e Paredes arrivano a contatto nell’area della Roma dopo qualche ruggine risalente ai derby precedente. Giallo per Pedrito, che tra l’altro non si è lasciato benissimo con i colori giallorossi. L’ammonizione arriva anche per Castellanos, per un intervento un po’ esuberante su Angelino. La partita diventa nervosissima.