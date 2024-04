Zaniolo ‘cacciato’ dall’Aston Villa, si avvicina il ritorno in Serie A dell’esterno della Nazionale di Spalletti. Che cosa sta succedendo

Dal ritorno al gol con l’Aston Villa alla chiamata in Nazionale, Nicolò Zaniolo sembrava aver ritrovato la fiducia e la continuità che sono di fatto mancate per l’intera stagione in Premier League.

È però bastata una partita, Manchester City-Aston Villa, per rimettere tutto in discussione ed il giocatore di nuovo al centro delle critiche. Un grave errore di posizionamento in barriera, infatti, ha portato al gol su punizione di Phil Foden nell’ultimo turno di Premier League.

L’ex Roma, ancora di proprietà del Galatasaray, è così tornato nel mirino dei tifosi dei ‘Villans’. Il grave errore di posizione sul calcio di punizione di Foden non è andato giù ai tifosi inglesi, che per tutto il resto della partita dell’Etihad sono tornati a prendere di mira l’Azzurro cantando “tornatene in Italia”.

Calciomercato, Zaniolo al capolinea all’Aston Villa: “Tornatene in italia”

Come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, per Zaniolo è sempre concreta l’ipotesi di un ritorno in Serie A dalla prossima stagione. Fiorentina e Milan sono sullo sfondo, così come la Juventus che è stata più volte accostata al calciatore.

Tuttavia, i club interessati dovranno accontentare le richieste del Galatasaray, desideroso di concludere l’affare a titolo definitivo o, in alternativa, con un obbligo di riscatto senza troppe condizioni. In ogni caso, la sua avventura all’Aston Villa sembra ormai al capolinea. Il ritorno in Serie A è più vicino.