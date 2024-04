Retegui, si muove la Juve: confermate le anticipazioni di CM.IT

Per Retegui si muove la Juventus, confermate le anticipazioni di CM.IT. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante della Nazionale

Da Euro 2024 al calciomercato, si profila un’estate da assoluto protagonista per Mateo Retegui. Il centravanti del Genoa e della Nazionale, candidato ad una maglia da titolare all’Europeo, fa già gola alle big di Serie A.

L’ultima in ordine di tempo, come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, porta alla Juventus di Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione. Nelle idee del club bianconero per Retegui è già pronto un ruolo da vice Vlahovic, con Milik e Kean sempre più in bilico in vista dell’estate. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la volontà del calciatore e del suo entourage è chiara: concentrarsi esclusivamente su questo finale di stagione con la maglia del Genoa e sulla Nazionale in vista dell’Europeo. Solo successivamente si penserà al futuro. Nel frattempo, però, arrivano conferme sull’interesse dei bianconeri.

Calciomercato Juve, contatti per Retegui: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la dirigenza della Juventus avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante del Genoa. L’obiettivo sarebbe quello di anticipare la concorrenza, se possibile anche prima dell’inizio dell’Europeo.

Retegui è legato al Genoa fino 30 giugno 2028. La sua valutazione continua a crescere e si attesta ora intorno ai 18 milioni di euro. Il club rossoblù, dal canto suo, è pronto ad ascoltare e valutare le offerte in arrivo la prossima estate. La Juventus è in agguato.