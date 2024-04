Inter, si ferma un titolarissimo: guaio per Inzaghi in vista di Udine | CM.IT

Allenamento mattutino per l’Inter ad Appiano Gentile: un big dello scacchiere di Inzaghi ai box, presenza a rischio per la trasferta contro l’Udinese

Tegola per Simone Inzaghi in vista della trasferta di lunedì sera contro l’Udinese. Il tecnico dell’Inter potrebbe essere costretto infatti a rinunciare ad Alessandro Bastoni in vista del prossimo match di campionato.

Come raccolto da Calciomercato.it, il difensore della Nazionale non ha partecipato all’allenamento ad Appiano Gentile a causa di un leggero affaticamento muscolare alla coscia. Le condizioni dell’ex Atalanta e Parma verranno monitorate con attenzione nel weekend, tra la seduta di domani e soprattutto la rifinitura di domenica prima della partenza per Udine. Inzaghi e lo staff medico nerazzurro faranno tutte le valutazioni del caso sul possibile recupero di Bastoni, anche se si cercherà di non forzare e di prendere tutte le cautele del caso per non rischiare di peggiorare la situazione e in vista ovviamente degli impegni successivi in campionato.

Inter, Bastoni ai box e a rischio per l’Udinese

L’Inter, dopo la gara in Friuli, è attesa dalla gara casalinga contro il Cagliari prima del derby del 22 aprile con il Milan che potrebbe consegnare lo scudetto a Lautaro Martinez e compagni se i nerazzurri dovessero fare bottino pieno nelle prossime partite.

Massima prudenza quindi per Bastoni anche in proiezione stracittadina contro il ‘Diavolo’ di Pioli. In preallarme c’è Carlos Augusto per rimpiazzare il mancino classe ’99 se quest’ultimo non riuscisse a recuperare, con il brasiliano tornato in campo nella ripresa nell’ultima uscita con l’Empoli dopo l’infortunio al polpaccio rimediato nella trasferta di Bologna. Per il resto Inzaghi dovrebbe affidarsi ai titolarissimi, con Darmian ancora una volta preferito a Dumfries sulla corsia destra. Vicino ormai al rientro anche de Vrij, atteso in gruppo nell’allenamento di domani. Anche per l’olandese, al pari di Bastoni, si deciderà nella rifinitura di domenica in merito a una possibile convocazione per il posticipo contro l’Udinese.