Inter, doppio ritorno per Inzaghi. Niente festa scudetto per Zhang | CM.IT

L’Inter, lanciata verso lo scudetto, attesa lunedì dal posticipo in casa dell’Udinese: le novità dall’allenamento dei nerazzurri ad Appiano Gentile

L’Inter è tornata ad allenarsi questa mattina dopo i due giorni liberi concessi da Simone Inzaghi, in vista della trasferta di lunedì in campionato contro l’Udinese.

I nerazzurri arrivano dal successo per 2-0 sull’Empoli e sono sempre più vicini al traguardo tricolore: lo servono undici punti per la matematica, con Lautaro Martinez e compagni che potrebbero festeggiare già il 22 aprile nel derby contro il Milan la conquista del titolo. Al trionfo per lo storico traguardo della seconda stella probabilmente non ci sarà Steven Zhang, lontano da Milano dallo scorso giugno. Difficile infatti che il numero uno dell’Inter sia presente per i festeggiamenti per lo scudetto. Da capire se Zhang farà capolino in Italia nei prossimi mesi, anche per dare l’ultimo via libera ai rinnovi ‘pesanti’ di Lautaro, Barella e dello stesso Simone Inzaghi.

Inter, Inzaghi ritrova Arnautovic per la trasferta di Udine

La situazione finanziaria di Suning non è certamente delle migliori, con la proprietà comunque che punta sempre a conservare il controllo del club club e trovare un accordo entro la scadenza del 20 maggio con Oaktree per il rifinanziamento del debito.

Intanto Inzaghi sorride e, come raccolto a Calciomercato.it, ritrova ad Appiano Gentile Arnautovic, che è tornato in gruppo nella sessione odierna dopo aver smaltito l’infortunio muscolare alla coscia che aveva rimediato nelle scorse settimane a Bologna. L’austriaco ci sarà quindi per il posticipo sul campo dell’Udinese. Con i compagni anche Cuadrado, assente da novembre per l’intervento al tendine Achilleo: il colombiano dopo diversi mesi ha ripreso contatto con al squadra, ma ci vorrà ancora un po’ di pazienza per rivederlo a disposizione. Oltre ad Arnautovic vicino al rientro pure de Vrij, che nei prossimi allenamenti rientrerà a pieno regime agli ordini di Inzaghi e dovrebbe partire insieme al resto del gruppo domenica per Udine.