La Juventus pronta a cedere Danilo: ecco cosa sta succedendo

La Juventus è pronta ad una vera e propria rivoluzione: via Allegri, i bianconeri potrebbero perdere anche uno dei pilastri

La Juventus è pronta alla grande rivoluzione. Allegri è ormai arrivato al capolinea con i bianconeri che pensano in maniera molto concreta a Thiago Motta per il prossimo anno.

Il tecnico del Bologna potrebbe essere colui con il quale iniziare un nuovo ciclo e potrebbe portarsi con sé anche dei pilastri del miracolo rossoblù come Calafiori e Ferguson. Ma il mercato di Giuntoli sarà fatto anche in uscita e non sono da escludere cessioni eccellenti. Se per Chiesa, l’addio di Allegri potrebbe cambiare le carte in tavola, da tempo si parla dell’interesse del Manchester United per Bremer.

C’è però un altro pilastro che potrebbe lasciare il club bianconero davanti ad una buona offerta, un vero e proprio senatore dello spogliatoio juventino che a sorpresa potrebbe essere ceduto: Danilo.

Calciomercato Juve, Danilo può essere ceduto: i dettagli

Una situazione particolare quella della Juventus che vuole fare un grande colpo (Koopmeiners è il pallino della dirigenza), ma finanziandosi anche tramite cessioni.

Diversi giovani potrebbero fare le valigie, ma anche qualche big e, stando a quanto ‘Repubblica’, neanche Danilo ha la certezza di restare a Torino il prossimo anno. Del resto, a far propendere per una cessione c’è il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con le trattative per il rinnovo non ancora decollate.

Ecco perché il capitano, nonostante il grande peso all’interno dello spogliatoio, in estate potrebbe svestirsi della maglia bianconera e iniziare una nuova avventura. Tutto comunque ancora da decidere con la Juventus che ha bisogno anche dei suoi leader per ripartire: Danilo in bilico, il suo futuro può essere lontano da Torino.