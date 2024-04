UFFICIALE adesso: Corini non è più l’allenatore del Palermo

Finisce così dopo 32 partite, Coppa Italia compresa, la seconda avventura del tecnico 53enne sulla panchina rosanero. Mignani al suo posto come traghettatore

Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti: Eugenio Corini non è più l’allenatore del Palermo.

Finisce così dopo 32 partite, Coppa Italia compresa, la seconda avventura del tecnico 53enne sulla panchina rosanero. Gli è stata fatale la sconfitta per 4-3 in casa del Pisa, con la squadra sì ancora in zona playoff (ora è sesta con 49 punti) ma lontana ben dieci lunghezze dalla seconda posizione, l’ultima che regalerebbe la promozione diretta in Serie A.

Il comunicato ufficiale: “Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Eugenio Corini. La seduta d’allenamento odierna sarà diretta da Cesare Bovo. A Corini ed al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

A meno di nuove sorprese, sarà Mignani il traghettatore fino al termine della stagione.