Telefonata Giuntoli-Elkann, reazione a catena Allegri: ecco cosa è successo

Nonostante l’importante successo ottenuto contro la Lazio, in casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Max Allegri. L’effetto domino chiama in causa il tecnico livornese

Serviva una prestazione importante per la Juventus per provare a venire a capo del suo momento no. Pur non impressionando nella prima frazione di gioco, nella ripresa della sfida contro la Lazio in Coppa Italia la compagine di Allegri ha dato importanti segnali di vita. Il 2-0 con il quale i bianconeri hanno archiviato la pratica biancoceleste potrebbe sortire effetti importanti da qui fino al termine della stagione.

Apparso piuttosto provato al triplice fischio, Allegri continua però a calamitare la maggior parte delle attenzioni mediatiche. Nonostante sia legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2025, infatti, Allegri è sempre più lontano dalla Juve. Molto difficile un ribaltone immediato, a meno che Vlahovic e compagni non dovessero fallire le prossime gare ufficiali. Molto più verosimile un restyling della guida tecnica a bocce ferme, in estate. Il profilo numero uno come possibile erede è ormai da tempo quello di Thiago Motta. Gli ultimi giorni sono stati assolutamente frenetici sotto questo punto di vista.

Juventus, Elkann alza il telefono: pieni poteri a Giuntoli

A spingere per la soluzione Motta sono diverse figure importanti nell’organigramma bianconero. A cominciare da quel Cristiano Giuntoli che comunque ha “protetto” Allegri nella consueta intervista pre Juve-Lazio. Proprio il football director bianconero, però, nei giorni scorsi avrebbe ricevuto una telefonata da John Elkann in persona, il cui contenuto è stato svelato da Luca Momblano nel corso della diretta Twitch di Juventibus.

Di seguito le parole di Momblano sulla questione: “Nella famosa telefonata Elkann ha fatto intendere a Giuntoli che ha carta bianca, nei limiti dei confini finanziari. Ha la fiducia e deve fare quello che sente giusto fare per il bene della Juventus“.

Inevitabile legare queste parole al discorso Allegri. Il fatto che Giuntoli – per stessa ammissione dei diretti interessati – non abbia avuto ancora dei contatti con l’attuale tecnico della Juve per discutere l’eventuale rinnovo rappresenta molto più di un semplice indizio. Il vento del cambiamento, come anticipato da calciomercato.it, è ormai pronto a soffiare.