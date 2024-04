La Coppa Italia non salva Allegri: la Juve ha già scelto il nuovo allenatore

Potrebbe non bastare l’obiettivo Coppa Italia a Massimiliano Allegri. Spunta l’indizio sul prossimo allenatore della Juventus. Tutti i dettagli

La Coppa Italia non basta. La crisi della Juventus è troppo profonda ed il futuro di Massimiliano Allegri appare sempre più in bilico.

Come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, infatti, si va verso la separazione anticipata fra Allegri e la Juventus al termine della stagione. La scelta, già fatta, è di John Elkann in prima persona, deciso a dare un taglio con il passato e con la precedente gestione Agnelli.

Gli ultimi risultati, Coppa Italia a parte, hanno fatto precipitare la situazione in casa bianconera, rimettendo addirittura in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. Il futuro di Allegri sembra già scritto.

Panchina Juventus: Thiago Motta per il dopo Allegri

Il 2-0 alla Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia non convince i betting analyst di Snai, che vedono ancora possibile un addio di Allegri già entro la fine del campionato, offerto a 3,50 volte la posta.

Sembra invece praticamente certo il cambio di guida tecnica al termine della stagione. Thiago Motta è in assoluta pole position, fissato a 1,72 su Sisal, in vantaggio sul possibile ritorno di Antonio Conte, a quota 3,50. In ogni caso, Massimiliano Allegri sembra ormai al capolinea.