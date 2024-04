Juventus, preallertato il sostituto di Allegri: è disponibile a entrare in corsa

Allegri potrebbe non finire la stagione e la Juventus ha già individuato il nome giusto per un incarico ad interim: ha già detto sì

Il futuro è adesso. La Juventus qualche decisione l’ha già preso e non è certo di quelle che passano in secondo piano. Massimiliano Allegri è al capolinea, la sua seconda esperienza in bianconero è destinata a terminare al più tardi alla fine di questa stagione.

Al più tardi perché non si può escludere un esonero prima della fine del campionato. Le ultime uscite della formazione piemontese sono state pessime, dal punto di vista dei risultati e da quello del gioco. Appena sette punti nelle ultime nove partite con il secondo posto che si è allontanato (6 punti) e il Bologna soltanto a due lunghezze di distanza.

Serve invertire la rotta per evitare che questo finale di stagione si trasformi in un incubo che possa mettere a rischio anche la qualificazione in Champions League. Proprio per questo in società le riflessioni sulla panchina sono costanti: senza segnali di un’inversione di tendenza, Allegri potrebbe lasciare anzitempo Torino e il club avrebbe già individuato l’eventuale sostituto.

Calciomercato Juventus, Allegri via: scelto il traghettatore

Se Thiago Motta è il candidato numero uno alla panchina della Juventus per la prossima stagione, in caso di ribaltone nelle ultime giornate di quest’annata calcistica, la società bianconera non potrebbe fare altro che affidarsi ad un traghettatore e il profilo giusto è stato già scelto e preallertato.

A dirlo è Luca Momblano a ‘juventibus’, parlando proprio del possibile esonero di Allegri: “C’è un preallertato – le sue dichiarazioni -. Montero è a conoscenza che in una situazione di super, super emergenza potrebbe toccare a lui. Mi risulta che nel caso, per il bene della maglia, abbia già dato la sua disponibilità”.

Attualmente alla guida della Primavera, l’ex difensore uruguaiano avrebbe quindi detto sì ad un eventuale incarico da primo allenatore fino al termine della stagione. Resta da vedere se ci sarà davvero il ribaltone o Allegri riuscirà a concludere il campionato prima dell’addio.