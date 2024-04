Esonero UFFICIALE: salta un’altra panchina in Italia, richiamato l’ex. È arrivato il comunicato della società, tutti i dettagli

Arriva un altro ribaltone in panchina, l’ennesimo, con l’esonero del tecnico ed il ritorno dell’allenatore ancora sotto contratto.

Il Lecco del patron Di Nunno, nonostante la situazione di classifica ormai compromessa, cambia ancora. Esonero Aglietti, in panchina ritorna Malgrati. È ufficiale la decisione della società: “Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alfredo Aglietti, l’allenatore in seconda César Vinício Cervo De Luca e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Al mister e al suo staff vanno il ringraziamento della società per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera”. Il Lecco è ultimo in Serie B, a 10 punti di distanza dalla zona playout attualmente occupata dalla Ternana a quota 32 punti.

Lecco, UFFICIALE: esonerato Aglietti. Malgrati torna in panchina

“Contestualmente la società comunica di aver affidato a Mister Andrea Malgrati, con il collaboratore Francesco Nenciarini, la guida tecnica della prima squadra. Mister Malgrati allenerà in deroga fino al termine della stagione”, ha annunciato il club lombardo.

Il Lecco, dunque, cambia ancora nonostante una classifica ormai compromessa e la retrocessione in Serie C sempre più vicina. Alla guida della squadra torna Malgrati, esonerato da vice lo scorso febbraio al fianco di Bonazzoli.