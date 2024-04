De Laurentiis in Procura per il caso Osimhen: è indagato per falso in bilancio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ascoltato a Roma dai pubblici ministeri che indagano sull’acquisto di Osimhen

La nota vicenda relativa all’indagine della Procura di Roma riguardante l’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli dal Lille nell’estate del 2020, si arricchisce di un nuovo capitolo.

Stando, infatti, a quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘Ansa’, il presidente del club campano, Aurelio De Laurentiis è arrivato in procura per essere interrogato nell’ambito dell’indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Si indaga su eventuali plusvalenze fittizie nell’ambito dell’affare che portò il bomber nigeriano dalla Ligue 1 alla Serie A con l’inserimento di contropartite tecniche che hanno fatto il percorso inverso. Nello scorso gennaio, i pubblici ministeri al lavoro su questa vicenda hanno sollecitato il rinvio a giudizio per il patron del Napoli e per gli altri indagati. Si attendono ulteriori aggiornamenti.