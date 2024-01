Bufera Napoli: De Laurentiis indagato per l’affare Osimhen

In campo il Napoli ritrova il sorriso con la vittoria sulla Fiorentina, ma al di fuori del terreno di gioco arriva un nuovo scossone. De Laurentiis nel mirino

Torna a vincere il Napoli col successo nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Lunedì sera la finalissima per provare a portare a casa un trofeo in una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Intanto un nuovo scossone per Aurelio De Laurentiis arriva al di fuori del terreno di gioco.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Repubblica’ il presidente del Napoli sarebbe indagato con l’accusa di falso in bilancio per l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen. La stessa fonte sottolinea come i magistrati della Procura di Roma abbiano chiuso l’indagine nei confronti di De Laurentiis. Sotto inchiesta anche altri componenti del club campano.

Si va verso il rinvio a giudizio del club di De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio. Va inoltre ricordato che Osimhen fu pagato circa 71,2 milioni di euro ma con 4 calciatori nell’operazione, di cui tre delle giovanili, che furono valutati sui 21 milioni.

Intanto il Napoli prosegue il proprio lavoro sul campo, e stasera attende di conoscere l’altra finalista di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio.