Vittoria ma bomber ko: frattura della caviglia e stagione finita

Vittoria ma con infortunio per il Brescia che a margine dell’ultima gara contro il Cosenza ha dovuto registrare il ko di un calciatore importante: stagione finita

L’ultimo turno di Serie B ha regalato come sempre emozioni e sorprese, tra le quali anche il ko del Parma contro il Catanzaro. Scorrendo la classifica fino all’ottavo posto troviamo invece il Brescia che prova a giocarsi le proprie carte Playoff.

I biancoblu lombardi hanno portato a casa l’ultima gara in trasferta sul campo del Cosenza, squadra che non attraversa un buon momento, e che lotta invece per la permanenza in cadetteria. Vittoria per 2-1 per le Rondinelle in virtù delle reti messe a segno da Nicolas Galazzi in rimonta, una per tempo dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa ad opera Crespi.

Ad inizio ripresa però il Brescia ha dovuto registrare un cambio forzato con l’infortunio del bomber Gennaro Borrelli. Ko importante per la squadra di Maran che ha perso il proprio centravanti, uomo da 9 gol in 28 presenze in questa Serie B.

Infortunio Borrelli, ko pesante: stagione finita

Ulteriori brutte notizie arrivano quindi sulle condizioni attuali dello stesso Borrelli, che pare aver chiuso prima del tempo la propria stagione.

Secondo quanto evidenziato dal ‘Giornale di Brescia’ la diagnosi è quindi particolarmente pesante. Preoccupazioni confermate e stagione finita per Borrelli che ha rimediato una frattura composta del malleolo della caviglia destra. Un infortunio grave per un calciatore importante ed in un momento decisivo della stagione bresciana. Per i centravanti classe 2000 sono attesi circa 3 mesi di stop, che arrivati ad inizio aprile portano inevitabilmente alla stagione conclusa.

Ora Maran dovrà trovare soluzioni alternative per questo rush finale di annata, per sostituire un calciatore comunque pesante nelle gerarchie interne, che si è fermato ad un passo dalla doppia cifra di reti e con oltre 1500 minuti giocati.