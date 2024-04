Tudor ha visto un’altra Juve: “Impressionante”

Igor Tudor analizza la sconfitta della Lazio contro la Juventus in coppa Italia: le parole dell’allenatore biancoceleste

Dopo la vittoria in campionato, la Lazio cade in coppa Italia in casa della Juventus. Nel post gara il tecnico biancoceleste Igor Tudor commenta il match a ‘Mediaset’, spiegando il suo punto di vista sulla partita.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo e un brutto secondo tempo. La Juve era dentro la partita oggi, era diversa da tre giorni fa. Noi abbiamo speso tanto sabato e abbiamo avuto un po’ di problemi. Abbiamo un po’ mollato e poi la fisicità della Juve è impressionante, ci hanno messo sotto. Il 2-0 è un risultato che tiene ancora tutto per il ritorno”.

POSITIVO – “Un buon primo tempo, la personalità di venire qua a giocare. Poi ci vorrà tempo per capire bene le cose, oggi di gamba c’è stata una differenza enorme”.

Juventus-Lazio, Tudor: “C’è ancora il ritorno”

ASPETTATIVE LAZIO – “Abbiamo fatto novanta minuti e un bel tempo qui, tre tempi su quattro buoni. Poi nel secondo tempo di oggi la Juve è stata superiore, ha giocatori che valgono novanta milioni, sono pazzeschi. Questo è un calcio un po’ più fisico e le caratteristiche dei giocatori sono importanti. Lo sapevamo, ma bisogna partire con qualcosa e poi fare le scelte e si migliora un po’ alla volta. Abbiamo fatto un full immersion: due volte contro la Juve, poi c’è il derby, dobbiamo accettarlo”.

PROBLEMA FISICO – “Sì, c’entra anche quello. Casale è dovuto entrare nonostante due notti che non ha dormito perché ha avuto un bimbo. Le motivazioni dall’altra parte erano al massimo. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi perché ce l’hanno messa tutto: ora c’è il ritorno, vediamo che succede”.