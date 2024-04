Probabili formazioni Juventus-Lazio: Allegri ritrova Vlahovic, Tudor lancia i big

La Juventus torna in campo a pochi giorni dalla sconfitta di Roma, sempre contro la Lazio. Dal campionato, alla gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia

Periodo nero per la Juve che non riesce più a vincere e in Serie A sta dilapidando tutto il vantaggio sulle inseguitrici per ciò che concerne la zona Champions. In Coppa, ad oggi, c’è però ancora la possibilità di alzare un trofeo.

Una gara non facile per la Juventus quella di questa sera. Scelte di formazioni non scontate per Massimiliano Allegri. La certezza è Dusan Vlahovic in attacco, ad affiancarlo più Federico Chiesa che Kenan Yildiz. In porta Mattia Perin, difesa classica con Danilo, Bremer ed il rientro di Federico Gatti. Rientra anche Weston McKennie, con Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. A sinistra si rivede Filip Kostic, a destra Andrea Cambiaso in vantaggio su Timothy Weah. Alex Sandro e Carlos Alcaraz vanno verso la panchina.

La Lazio Igor Tudor torna ad affrontare la Juve dopo aver vinto il primo atto con una formazione totalmente a sorpresa. Immobile, Luis Alberto e Guendouzi sono stati gli esclusi eccellenti che hanno fatto pure parecchio rumore. E ora il tecnico croato è pronto a sganciarli dall’inizio, in una settimana che si chiuderà con il derby contro la Roma. Un po’ di gestione ci sarà, ad eccezione della difesa con Casale, Gila e Romagnoli costretti agli straordinari. Patric è l’unica alternativa nel 3-4-2-1, ma è tornato da poco e non è detto che lo rischi subito. Da valutare le condizioni di Lazzari, che ha saltato il match di sabato: se sarà in buone condizioni può scendere in campo. In avanti Felipe Anderson confermato.

Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in TV

Fischio d’inizio alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino per quanto riguarda il match valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia, tra Juventus e Lazio. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

JUVENTUS: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Milik

LAZIO: Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

Squalificati: Pellegrini

Indisponibili: Provedel, Rovella