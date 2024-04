PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-LAZIO 2-0: brillano Chiesa e Vlahovic, male Casale

La Juventus torna a sorridere e lo fa in Coppa Italia, provando a dare un senso al proprio finale di stagione. Dopo un promo tempo difficile, ci pensano Chiesa e Vlahovic nella ripresa a regalare i tre punti alla ‘Signora’

Allegri si aggrappa ai suoi attaccanti principi per non perdere del tutto il timone della nave bianconera. Una buona Lazio paga alcune disattenzioni.

La Juventus torna alla vittoria e tiene vivo l’obiettivo della Coppa Italia e si concede il lusso di andare all'”Olimpico” di Roma con due gol di vantaggio. Un primo tempo non bello, poi una ripresa con maggiore determinazione. Di contro, la Lazio di Tudor torna in campo meno convinta, quasi adagiata su un comodo 0-0 e paga in occasione del vantaggio un calo di concentrazione che permette a Cambiaso di imbucare per Chiesa. Poi il raddoppio di Vlahovic e i biancocelesti che non riescono più a creare in avanti.

JUVENTUS

Perin 6

Gatti 5,5

Bremer 6

Danilo 6

Cambiaso 6,5 (dall’81’ Weah 6)

McKennie 6,5 (dall’89’ Alcaraz SV)

Locatelli 5,5

Rabiot 6

Kostic 5,5 (dall’89’ Alex Sandro SV)

Vlahovic 7 (dall’86’ Kean SV)

Chiesa 7 (dall’81’ Yildiz 6)

All. Allegri 6

TOP JUVENTUS – Vlahovic 7: l’Allianz Stadium aspettava il suo attaccante, dopo la brutta esplosione sul finale col Genoa. Primo tempo di manovra e pazienza, con qualche scintilla di troppo. Il focus è però quello giusto e il gol arriva. Divide il premio ‘top’ con Chiesa, che ha il merito di non sbagliare il gol che apre le danze.

FLOP JUVENTUS – Locatelli 5,5: in difficoltà in fase di costruzione del gioco, non incide mai sulla verticalità delle azioni bianconere. Si impegna, e disimpegna, bene in fase di rottura dove non si risparmia mai, ma non può bastare. Cresce nella ripresa ma la prestazione non può essere sufficiente. Non fa bene neanche Kostic, al rientro tra i titolari.

LAZIO

Mandas 5,5

Gila 6 (dall”80 Hysaj 6)

Romagnoli 6

Patric 6,5 (dal 46′ Casale 5)

Marusic 6

Guendouzi 6

Vecino 6

Zaccagni SV (dal 14′ Isaksen 6,5)

Felipe Anderson 6

Luis Alberto 6 (dal 72′ Kamada 6)

Immobile 5,5 (dal 73′ Castellanos 5,5)

All. Tudor 6

TOP LAZIO – Isaksen 6,5: dal suo ingresso nel primo tempo per l’infortunio di Zaccagni, sopratutto nel primo tempo, la Lazio appare più pericolosa. Si accentra di più rispetto al collega di reparto italiano, trovandosi spesso libero per coordinarsi. Cala nella ripresa come tutta la Lazio.

FLOP LAZIO – Casale 5: entra al posto di un ottimo Patric, non ancora al top della forma, e si ben comporta. Fino alla rete del raddoppio della Juventus, dove casca nella trappola del doppio-passo messa ben in azione da Dusan Vlahovic, Il 2-0 bianconero porta anche la sua firma.

Il tabellino di Juventus-Lazio 2-0

Di seguito il tabellino della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Lazio, terminata 2-0 per la formazione di Allegri su quella di Tudor.

JUVENTUS-LAZIO 2-0 Chiesa 50′, Vlahovic 64′

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (dall’81’ Weah), McKennie (dall’89’ Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (dall’89’ Alex Sandro); Vlahovic (dall’86’ Kean), Chiesa (dall’81’ Yildiz). All. Allegri

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila (dall”80 Hysaj), Romagnoli, Patric (dal 46′ Casale); Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni (dal 14′ Isaksen); Felipe Anderson, Luis Alberto (dal 72′ Kamada); Immobile (dal 73′ Castellanos). All. Tudor

Arbitro: Massa / Assistenti: Meli e Alassio / IV: Rapuano

VAR: Di Paolo / AVAR: Abisso

Ammoniti: Gatti 37′ (J), Weah 85′ (J)

Espulsi: /

Note: recupero pt 2′, st 5′ ; spettatori 39.056