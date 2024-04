Inzaghi-Motta, è un rebus: effetto domino tremendo su Inter e Juve

Nel valzer degli allenatori rischia di rientrare anche Simone Inzaghi, oltre a Thiago Motta: su entrambi c’è il fantasma Premier

Sarà l’estate degli allenatori, su questo dubbi di sorta non ce ne sono. In Italia come nel resto d’Europa sarà tutto incentrato su quello che succederà sulle varie panchine di big internazionali. In Serie A la posizione di Allegri al momento è quella più in bilico, con la Juventus che vorrebbe voltare pagina e ripartire da Thiago Motta. Ma lo stesso mister del Bologna non pare aver ancora deciso fino in fondo il suo destino, perché con la probabile storica qualificazione in Champions League le carte in tavola potrebbero anche cambiare.

Un po’ come ha fatto Xabi Alonso, che era destinato al Bayern Monaco e invece ha annunciato che resterà un altro anno al Bayer Leverkusen dopo lo scudetto. Al Barcellona andrà via Xavi, al Liverpool saluteranno Klopp, Conceicao potrebbe dire addio al Porto, lo stesso Bayern dovrà decidere da chi ripartire dopo il divorzio già ufficializzato con Tuchel. Un bel caos. La scuola italiana di sicuro resta una delle più apprezzate, con il capostipite De Zerbi che sta affascinando l’Inghilterra. E gli occhi della Premier League continuano a guardare i tecnici di casa nostra. Uno è senza dubbio Simone Inzaghi, che si appresta a vincere il suo primo scudetto alla guida dell’Inter, dopo aver già vinto Coppa Italia e Supercoppa nella sua esperienza nerazzurra, oltre ad aver raggiunto una finale di Champions League. Secondo la firma autorevole di David Ornstein, giornalista del ‘The Athletic’, il tecnico piacentino è nella shortlist del Liverpool tra i possibili eredi di Jurgen Klopp.

Non solo Inzaghi, il Liverpool pensa anche a Thiago Motta: cosa può succedere per Inter e Juve

Da mesi si parla dell’interessamento inglese per l’ex mister della Lazio, che i nerazzurri vorrebbero blindare ulteriormente con un rinnovo più adeguamento. Gli altri allenatori nei pensieri dei Reds sono proprio Roberto De Zerbi, Ruben Amorim (che ad ora pare il favorito), Thomas Tuchel, Hansi Flick e proprio Thiago Motta. L’attuale allenatore del Bologna è uno dei più richiesti sul mercato: la Juventus, come detto, lo ha già scelto ma la concorrenza può essere tanta. Per lui si era parlato anche del Barcellona, ma in generale la Premier League è una mina vagante pericolosissima.

A questo punto, sia per la Juve che per l’Inter. Anche perché i Reds hanno risorse a sufficienza per accontentare pure i nuovi tecnici regalandogli i loro pupilli. Vedi, ad esempio, Barella, Lautaro o Calhanoglu da una parte, Ferguson e Zirkzee dall’altra. Questi ultimi in orbita Juve-Milan-Napoli. Ad ora, in ogni caso, va sottolineato che Inzaghi va comunque verso la permanenza all’Inter e non ci sono state offensive concrete da parte del Liverpool. Così lo stesso per Motta, con i bianconeri che per lui restano sempre in pole. Ciò non toglie che nelle prossime settimane qualcosa possa succedere.