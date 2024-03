Inzaghi e la clausola per il nuovo allenatore: assegno da 13 milioni

Caccia al nuovo allenatore per aprire un nuovo ciclo: l’Inter trema, c’è anche Simone Inzaghi nella lista dei candidati

Simone Inzaghi veleggia verso lo scudetto e la seconda stella, con l’Inter che nel posticipo di domani contro l’Empoli vuole riportare a +14 il distacco sui cugini del Milan.

Lautaro e compagni hanno messo alle spalle la delusione in Champions League e adesso puntano a chiudere al più presto i discorsi per il 20° titolo nella storia della ‘Beneamata’. Uno degli artefici principali della cavalcata interista è certamente il tecnico piacentino, che ha unito risultati e spettacolo al suo terzo anno a Milano. La dirigenza di Viale della Liberazione e il presidente Zhang sono certamente soddisfatti del lavoro di Inzaghi e pianificano il rinnovo di contratto per blindarlo ad Appiano Gentile, considerando l’accordo in scadenza attualmente nel giugno 2025.

Inter, minaccia Liverpool per Inzaghi: il favorito però e Amorim

Marotta e lo stesso Simone Inzaghi hanno rinviato tutto a fine stagione, dopo la matematica certezza del trionfo tricolore e del traguardo storico della seconda stella.

L’Inter ragiona su un nuovo contratto biennale, con scadenza nel giugno 2027. Certamente ci sarà anche un ritocco dell’ingaggio per l’allenatore ex Lazio: ai andrà a sfondare il muro dei 6 milioni netti a stagione rispetto ai 5,5 attuali. Il management nerazzurro non vuole farsi scappare il suo condottiero, anche per le minacciose voci che arrivano dall’Inghilterra e nello specifico sull’interesse del Liverpool per Inzaghi. Il mister emiliano è infatti nella lista dei ‘Reds’ per aprire un nuovo ciclo e sostituire Klopp in panchina come scrive Oltremanica ‘The Independent’. Il club inglese tiene quindi d’occhio Inzaghi, anche se il favorito adesso per guidare la squadra dopo la permanenza di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen sarebbe Amorim. Il Liverpool potrebbe pagare la clausola da quasi 13 milioni di sterline (al cambio 15 milioni di euro) per liberare il portoghese dallo Sporting Club Portugal.

Amorim sarebbe quindi il favorito nella corsa alla successione di Klopp, in una lista di candidati che oltre a Inzaghi comprenderebbe anche un altro italiano come De Zerbi, insieme a Nagelsmann, Postecoglou e Tuchel.