Il bomber cambia idea: addio Inter, vola in Arabia Saudita

L’attaccante è pronto a cambiare aria al termine della stagione. C’è la pista che lo porta in Arabia Saudita che sta prendendo sempre più piede

Una stagione non proprio esaltante per l’attaccante, che a giugno potrebbe così fare le valigie e cambiare totalmente aria.

Nell’ultiomo periodo, il nome di Ciro Immobile è stato così accostato con insistenza all’Inter, dove ritroverebbe Simone Inzaghi. I nerazzurri in estate, d’altronde, vogliono avere in rosa due titolari per ruolo e in avanti oltre agli intoccabili Lautaro Martinez e Marcus Thuram servono giocatori che diano garanzie diverse da quelle fornite fino a questo momento da Arnautovic e Sanchez.

Sia l’austriaco che il cileno sono, infatti, pronti a lascia Milano e Beppe Marotta ha già trovato il primo sostituto: stiamo chiaramente parlando di Mehdi Taremi, che ha da mesi un accordo con i nerazzurri.

Calciomercato Inter, Immobile attratto dall’Arabia: il punto sul capitano della Lazio

Ne servirebbe un altro, dunque, e il nome di Ciro Immobile sta prendendo sempre più piede, anche se nelle ultime ore è tornata di moda un’altra pista per l’italiano.

Con il nuovo corso, targato Tudor, Immobile è un po’ più lontano dalla Lazio e come scrive La Gazzetta dello Sport bisognerà prestare attenzione anche alla possibilità di un approdo in Arabia Saudita, insieme a Luis Alberto, escluso come il centravanti per la sfida contro la Juventus.

La stagione di Ciro Immobile, come detto, non è fin qui certo esaltante, ma nonostante il momento alquanto complicato, è riuscito a raggiungere la doppia cifra, segnando sei gol in Serie A e quattro in Champions League.