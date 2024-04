DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Lazio 0-0: rigore tolto col Var! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e la Lazio di Tudor in tempo reale

Di nuovo una contro l’altra, ma a campi invertiti. A tre giorni dalla sfida di Serie A, la Juventus si ritrova a dover fronteggiare ancora la Lazio, stavolta in una gara valida come andata della prima semifinale di Coppa Italia. Partita molto delicata che sarà diretta dall’arbitro internazionale Massa della sezione di Imperia.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, in piena crisi di risultati in campionato dopo hanno vinto una sola delle ultime nove partite, perdendo il secondo posto in favore del Milan, vogliono rialzare la testa. L’obiettivo della ‘Vecchia Signora’, che ha eliminato la Salernitana agli ottavi di finale e il Frosinone ai quarti, è quello di tornare al successo, possibilmente con tanti gol di scarto, per prendere un bel vantaggio in vista del match di ritorno in programma il prossimo 23 aprile. Dall’altro lato i biancocelesti del nuovo allenatore Igor Tudor, che nei turni precedenti hanno avuto la meglio sul Genoa e nel derby contro la Roma e che dovranno fare a meno degli squalificati Pellegrini e Pedro, sognano di bissare il successo firmato da Marusic in pieno recupero di tre giorni fa. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Mediaset Infinity. In Serie A, su questo stesso campo, la Juve si è imposta con il risultato di 3-1 grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Chiesa, mentre per i capitolini andò a segno Luis Alberto. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Lazio live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Patric; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor