CR7 ne fa tre, Milinkovic-Savic ancora decisivo: pioggia di gol in Arabia

Cristiano Ronaldo segna ancora e ne fa addirittura tre, Milinkovic-Savic resta decisivo e trova il gol insieme al solito Mitrovic: grande spettacolo nell’ultimo turno arabo

Siamo giunti al 25° turno del campionato dell’Arabia Saudita e con lo scorrere delle giornate ci stiamo avvicinando sempre più alla matematica certezza di determinati verdetti. Lo scorso weekend, che ha preceduto il turno infrasettimanale che ha avuto inizio ieri e proseguirà nella giornata di oggi, è stato ricco di gol in tutte le partite.

Solo una gara, infatti, si è chiusa con 2 reti complessive, nelle altre ne sono arrivati almeno 4, per un totale di 36 gol che hanno reso più spettacolare le partite che hanno visti impegnati i protagonisti di cui ormai vi raccontiamo da mesi sulle pagine di Calciomercato.it Non sono infatti mancate goleade e grandi exploit personali.

Se è pur vero che la corsa al titolo sembra ormai chiusa e che il numero di spettatori resta basso, l’attenzione intorno all’Arabia Saudita sta per tornare a crescere con l’arrivo del calciomercato estivo tra soli due mesi. Anche i club di Serie A, infatti, dovranno guardarsi le spalle dal ritorno delle potenze economiche saudite.

Cristiano Ronaldo show, decisivi Savic e Mitrovic: che show in Arabia

La 25a giornata di Saudi Pro League è stata caratterizzata, come detto, da un elevatissimo numero di gol, ma prima di concentrarci sulle grandi della lega, è sempre giusto fare un focus sulle sorprese. La principale, che ormai non fa neanche più rumore, è l’Al-Taawon, che ha spazzato via l’Al Hazem per 4-0 con una doppietta di Adam.

Frenata per l’Al Ahli, invece, che in trasferta riesce ad ottenere un solo punto contro l’organizzato Al-Ettifaq. Vantaggio iniziale con Al-Burakain, protagonista poi dello sfortunato autogol del 2-1, preceduto dal pareggio di Fofana. Al minuto 88 il gol decisivo di Al Ammar su assist di Mahrez, che evita una sconfitta per la terza forza del campionato arabo.

Ne approfitta l’Al-Ittihad quarto, che trova il successo per 3-1 sull’Al Feiha. In apertura, rigore sbagliato da Benzema, il terzo da quando è in Arabia. Gli ospiti passano avanti con l’ex Serie A, Sabiri, che dal dischetto non sbaglia. I padroni di casa, però, la ribaltano con Hamdallah, Al Ghamdi e infine con Al Sahafi.

Soffre più del dovuto, ma vince ancora e prosegue la sua striscia record di imbattibilità, la capolista Al-Hilal in trasferta contro l’Al-Shabab. I padroni di casa vanno avanti dopo 3 minuti con Al Juwayr, ma si fanno ribaltare dalla super doppietta del solito Mitrovic, che poi esce per infortunio. Il gol dell’1-3 lo firma prima del recupero Milinkovic-Savic, inarrestabile come sempre.

Nella ripresa la partita sembra finita con il 4-1 di Al Dawsari, ma l’Al-Shabab non molla e accorcia le distanze con Al Sibyani e Saiss. Un 3-4 che lascia l’amaro in bocca alla squadra di casa e che permette alla capolista di avvicinarsi ulteriormente al titolo.

Chiosa finale sull’Al-Nassr che questa settimana ha dilagato contro l’Al-Taee. Dopo il vantaggio di Otavio ed il pareggio di Misidjan (che si farà espellere poco dopo), va a segno Ghareeb. La ripresa è tutta firmata Cristiano Ronaldo che sigla una tripletta che lo rende sempre più capocannoniere della Saudi Pro League e che chiude la partita sul 5-1.