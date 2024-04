Siparietto social e messaggio al Barcellona: è un segnale per la Serie A

Il siparietto tra compagni di squadra, avvenuto sui social, diventa un segnale indiretto per la Serie A: il messaggio arriva forte e chiaro al Barcellona

Ci sono destinazioni che sono punti di arrivo e non passaggi transitori: ce ne stiamo rendendo conto anche nelle ultime ore in casa Barcellona. La stagione dei blaugrana sta entrando nel vivo e i catalani posso contare su una freccia in più sugli esterni, rappresentata da Joao Cancelo.

Il portoghese è un concentrato di qualità e tecnica, che Xavi sta riuscendo a far rendere al meglio sulla fascia sinistra, nonostante nasca come terzino destro dal grande talento individuale, abile nel saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Attualmente è in prestito dal Manchester City fino al termine della stagione, ma ha dimostrato la sua importanza anche nell’ultimo match contro il Las Palmas, dopo essere stato assente contro l’Atletico Madrid.

Dopo il match ha espresso il suo amore per il Barcellona con poche, ma significative, parole: “È sempre un piacere giocare per questo club”, ha scritto aggiungendo un cuore rosso e uno blu. Da qui è nato un piccolo siparietto social, dato che la risposta del connazionale, e compagno anche di club, Joao Felix è diventata virale: “Giochi meglio di come ti vesti”. E con qualche risata a concludere la conversazione.

Joao Cancelo tra il suo futuro e il segnale in Serie A

Sembrano molto lontani i tempi in cui il laterale basso si lamentava, ai tempi dell’Inter ma anche alla Juve, di quando veniva schierato sulla fascia sinistra. Ora ha altre priorità: vuole guadagnarsi la conferma al Barcellona dopo tanto peregrinare e, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, è anche intenzione dei blaugrana trattenerlo almeno per un’altra stagione.

D’altronde, le cose stanno andando parecchio bene con i catalani, dato che ha già giocato 25 partite, di cui la maggior parte da titolare, nella Liga, realizzando due gol e tre assist. Un ritorno nel nostro campionato non sembra neanche all’orizzonte, e sicuramente non ne sente la mancanza.

Viene da chiedersi se, nonostante la crescita nel ranking, possiamo ancora avere l’appeal per i calciatori più tecnici in circolazione e, almeno per quanto riguarda Joao Cancelo, la risposta sembra negativa. E le possibilità di rivedere il portoghese in Italia si riducono ulteriormente.