Conte al Napoli, annuncio improvviso: l’ex Juve come primo colpo

Rivoluzione Napoli con Manna e Conte: prima operazione da non meno di 50 milioni di euro finanziata dalla cessione di Osimhen

Giovanni Manna sarà il prossimo Direttore sportivo del Napoli. Il via libera di Giuntoli va letto anche in chiave rinnovamento: in estate la Juventus verrà rivoluzionata da John Elkann. Sarà rivoluzione anche a Napoli, con Vincenzo Italiano attualmente in pole per la panchina anche se De Laurentiis non ha per nulla abbandonato il ‘sogno’ Antonio Conte.

Si parla di rilancio in grande stile del numero uno azzurro per convincere il salentino a firmare con il Napoli. Maxi offerta contrattuale e ampia libertà sulle scelte di calciomercato. L’ennesimo tentativo andrà in porto? Staremo a vedere. Più di qualche addetto ai lavori è convinto che alla fine Conte cederà alle lusinghe del patron partenopeo. Tra questi troviamo Dario Canovi, agente di quel Thiago Motta che l’estate scorsa disse no proprio a De Laurentiis e che adesso è il prescelto di Giuntoli per l’eredità di Allegri in bianconero.

A ‘Radio Kiss Kiss’, Canovi ha detto apertamente che “Conte andrà al Napoli. Ne sono convinto“.

Secondo la medesima emittente, uno dei primi colpi della campagna acquisti ventura degli azzurri potrebbe essere un ex Juventus, uno che – guarda caso – Conte volle con sé al Tottenham. Parliamo di Dejan Kulusevski.

Conte al Napoli con Kulusevski

“Il primo nome che al Napoli piace in ottica mercato e su cui lavorerà molto è quello dello svedese – le parole del direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Valter De Maggio.

“Vero, costa non meno di 50 milioni di euro, ma il Napoli avrà dalla sua i soldi derivanti dalla cessione di Osimhen. Anche per De Maggio. l’ipotesi Conte in azzurro è molto concreta: “Che io sappia lui vuole vivere l’esperienza partenopea. La percentuale è concreta e alta, ci sono ancora dei ragionamenti da fare, ma Conte e De Laurentiis si vedranno e parleranno ancora”.