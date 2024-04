Caos Var in Coppa Italia: “Partita falsata, dimissioni e Juve in Ligue 1”

La Juventus si vede togliere un calcio di rigore per un fuorigioco di Cambiaso: grandi proteste per il tocco di Patric

Primi quindici minuti di grande intensità in Juventus-Lazio, semifinale di andata di coppa Italia. I biancocelesti fanno i conti con l’infortunio di Zaccagni e proprio mentre l’esterno è a bordocampo per far valutare le sue condizioni dallo staff medico, i bianconeri approfittano della superiorità numerica e si procurano un calcio di rigore per un fallo di Vecino su Cambiaso.

Intervento falloso netto ma il Var individua una posizione irregolare dello stesso Cambiaso: l’arbitro è chiamato al monitor per valutare un doppio tocco dei calciatori della Lazio che potrebbe sanare l’offside dell’esterno bianconero.

Prima del fallo, infatti, la palla è colpita da Romagnoli e soprattutto da Patric. Proprio sul tocco di difensore spagnolo si concentra Massa nella sua revisione: per l’arbitro il colpo di testa del calciatore biancoceleste non può essere considerato una giocata e quindi decide di togliere il rigore e assegnare la punizione alla Lazio per fuorigioco. Una scelta poco gradita dai tifosi bianconeri che sui social si sono scatenati nei confronti del direttore di gara.

Juventus-Lazio, tutti contro Massa: “Errore più grave dell’anno”

Sono moltissimi i tifosi della Juventus (e non solo) che criticano la scelta dell’arbitro di non giudicare una giocata il colpo di testa di Patric e quindi togliere il rigore i bianconeri.

Molti quelli che tirano in ballo l’episodio di Thuram in Inter-Empoli: in quell’occasione la respinta del difensore toscano era stata considerata una giocata, impedendo quindi al Var di intervenire. Ma molti vanno anche oltre parlando di decisione “imbarazzante” e attaccando: “Questo è l’errore più grave dell’anno. Faccio fatica a credere alla buona fede”.

Tra i commenti anche chi parla di Var e arbitro che “hanno già falsato” la partita e chi invita la Juventus a iscriversi in Ligue 1. Infine, alcuni tifosi vorrebbero estremizzare la protesta e suggeriscono alla squadra di non scendere in campo nella ripresa.

Ecco alcuni dei post su X sulla decisione di Massa:

Strano.

Patric tocca di testa per mandarla fuori ma NON è una GIOCATA.

Strano.

Il VAR ci toglie un rigore.

Strano.

Non succede mai che il VAR ci vada contro.

Strano.#JuveLazio — SandroSca (@SandroSca) April 2, 2024

Direi che sulla GIOCATA (non deviazione) di Patric c'è poco da discutere. — ts (@percival2123) April 2, 2024

Considerare una "non giocata" quella di #Patric è veramente un colpo da maestro#JuventusLazio #CoppaItalia — Yuri Oggiano (@YuriOggiano) April 2, 2024

Facciamo già pena… ma un rigore cosi è vergognoso! Come si può pensare che Patric non faccia una giocata volontaria? #JuveLazio — Francesco (@francesco_neuro) April 2, 2024

Quella di Patric mi pare una giocata piuttosto evidente. #JuventusLazio — Tomaso Palli (@tomaso_palli) April 2, 2024

La giocata di patric involontaria?

Quello si gira con la testa in direzione del compagno

SIETE IMBARAZZANTI 🤢#CoppaItalia — bealuxRegno🔥 (@BealuxRegna) April 2, 2024

Se c'era l'Inter restava rigore e Patric beccava un giallo per aver ostacolato un colpo di testa al loro attaccante — 🌙tic on the grass (@AlmostHeaven15) April 2, 2024

A meno che non mi sia sfuggito qualcosa, questo è l'errore più grave dell' anno. Una roba del genere rivista al VAR faccio fatica a credere alla buona fede. Come può essere il colpo di testa di Patrick non essere valutato come "giocata"? E se è una giocata NON può essere off side — AntonelloAngelini 🇮🇹 (@AntonelloAng) April 2, 2024

Se giocava l'Inter era rigore senza var.#JuveLazio — Guido la Vespa™ (@virgo1972_) April 2, 2024

Azione dell'Inter, Thuram in fuorigioco: Var non può intervenire. Azione Juve: se c'è giocata volontaria Var non può intervenire.

Però interviene lo stesso è toglie rigore sacrosanto. Ma perché non lasciamo perdere è giochiamo a zicchinetta?#JuveLazio#jvtblive — stefano tombolini (@SteTombolini) April 2, 2024

#JuveLazio var e arbitro hanno gia falsato, nulla di nuovo — Maurizio S. (@MaurzS) April 2, 2024

Il #var #JuveLazio #dipaolo e l'arbitro #massa dopo questo scempio dovrebbero essere fermati fino a fine stagione. Il colpo di testa non può mai essere involontario . @AIA_it dovreste dimmettervi in massa per incapacità. — Massy Locatelli 🇮🇹 🏃‍ (@massylocatelli) April 2, 2024