Ricorso respinto: i due giocatori non possono scendere in campo

Era stato presentato dal club secondo in classifica contro la decisione dello scorso fine febbraio della commissione dei trasferimenti della Lega

Non hanno potuto e non potranno scendere in campo con la maglia del nuovo club, almeno fino alla fine di questa stagione.

L’elvetico ‘La Regione’ mette in evidenza la sentenza del TAS di Losanna in merito al ricorso presentato dal Servette. Attualmente seconda in classifica, la società svizzera aveva presentato ricorso contro la decisione dello scorso fine febbraio della commissione dei trasferimenti della Swiss Football League. Una decisione con cui non fu concessa la deroga per poter togliere – oltre i tempi consentiti – due calciatori dalla lista dei calciatori impiegabili in campionato, a vantaggio di due nuovi acquisti arrivati nel calciomercato invernale.

Andando nello specifico, il Servette aveva chiesto l’esclusione di Boubacar Fofana e Chris Bedia, e per l’appunto una deroga che permettesse l’iscrizione di Bassirou Ndiaye e Omar Rekik in loro sostitutuzione.

Dei rinforzi della sessione di gennaio, solo il giapponese Nishimura ha potuto integrare nella rosa. Il TAS ha adottato una procedura accelerata, ascoltando le parti in udienza il 22 marzo per poi decidere per il respingimento del ricorso. “Le motivazioni della sentenza – scrive il TAS – saranno comunicate alle parti in data successiva”.