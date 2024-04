PAGELLE E TABELLINO LECCE-ROMA 0-0: Falcone si esalta (di nuovo), Karsdorp male

Pagelle e tabellino di Lecce-Roma, match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LECCE

TOP Falcone 6,5: la Roma non lo impensierisce tanto spesso, ma quando lo fa lui è sempre reattivissimo. Non fa parate da premio Yasin come direbbe Mourinho, ma quella su Aouar è senza alcun dubbio decisiva. Anche in uscita chirurgico, dà grande sicurezza alla sua difesa che non a caso fa un’ottima prestazione. Bene anche Baschirotto e Gallo.

Gendrey 6

Baschirotto 6,5

Pongracic 6

Gallo 6,5. Dall’82’ Venuti sv

Dorgu 5,5. Dal 72′ Oudin 6

Ramadani 6,5

Blin 6

Almqvist 5. Dal 62′ Sansone 5,5

FLOP Piccoli 5,5: troppi errori, davvero troppi. Dal 62′ Banda 6

Krstovic 6

Allenatore: Gotti 6,5

ROMA

TOP Svilar 6,5: qualcosa di simile rispetto al collega Svilar, ma di sicuro nella prestazione pessima della Roma svetta, insieme a un buon El Shaarawy.

FLOP Karsdorp 4,5: tra i peggiori, sbaglia parecchie uscite col pallone, è completamente fuori fase. Dall’83’ Celik sv

Mancini 5,5

Ndicka 5,5. Dal 46′ Huijsen 6

Angeliño 6

Cristante 5,5

Paredes 5

Bove 5. Dal 64′ Aouar 5,5

Baldanzi 5,5. Dall’83’ Dybala sv

Lukaku 5

Zalewski 5. Dal 64′ El Shaarawy 6

Allenatore: De Rossi 5

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6

Il tabellino di Lecce-Roma 0-0

Ammoniti: Ndicka (R), Piccoli (L), Baschirotto (L), Ramadani (L), Cristante (R)

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Dorgu, Ramadani, Blin; Almqvist, Piccoli, Krstovic. A Disposizione: Samooja, Venuti, Esposito, Touba, Pierotti, Oudin, Berisha, Burnete, Gonzalez, Rafia, Sansone. Allenatore: Gotti

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka (46′ Huijsen), Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. A Disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Llorente, Smalling, Huijsen, Renato Sanches, Pisilli, Joao Costa, El Shaarawy, Aouar, Dybala. Allenatore: De Rossi.

ARBITRO: Marcenaro di Genova. ASSISTENTI: Mondin-Moro. QUARTO UFFICIALE: Marinelli. VAR: Paterna. ASS. VAR: Di Paolo.