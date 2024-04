Juve, Allegri esonerato: l’annuncio è realtà ma c’è un ‘problema’

Dopo l’ennesimo tonfo della Juventus in casa della Lazio, sono tantissimi gli annunci di esonero per Massimiliano Allegri: la verità

La sconfitta con la Lazio ha messo la Juventus ancora più in difficoltà. Neanche la sosta per le nazionali pare aver migliorato le cose, interrotto la striscia di risultati negativi che ora fa segnare una sola vittoria nelle ultime nove partite. In particolare la prestazione dei bianconeri all’Olimpico ha lasciato parecchi dubbi con un possesso palla totalmente a favore della squadra dell’esordiente Tudor (circa il 65%), così come tutte le altre statistiche difensive e offensive. Un colpo di testa di Bremer pericolosissimo su calcio piazzato e un paio di iniziative personali di Chiesa nel primo tempo, poi sostanzialmente una ripresa di nulla.

La squadra di Allegri si è rintanata in difesa e alla fine ha subito il gol decisivo all’ultimissimo secondo da Marusic. Le assenze sono state indubbiamente molto pesanti, da Vlahovic a Milik, poi Kostic e Alex Sandro ma con una difesa che era quasi titolare tra Cambiaso, Danilo e Bremer. La scelta di lanciare De Sciglio dall’inizio dopo 11 mesi per poi sostituirlo all’intervallo ha fatto infuriare in particolare i tifosi della Juventus. “Abbiamo fatto una partita giusta, ai miei giocatori non posso rimproverare niente”, ha detto il mister dopo la partita. “Se sento che la squadra è con me? Assolutamente sì, bisogna stare calmi. Il destino è nelle nostre mani“, ha poi aggiunto alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it. Intanto gran parte del popolo bianconero continua a sperare di leggere la notizia dell’esonero di Allegri.

Juve, Allegri esonerato ma è un pesce d’aprile

E da questa mattina sono stati assolutamente accontentati. Sui social il tam-tam è continuo, nelle radio avviene lo stesso: “Ufficiale la decisione della Juve, lo hanno esonerato”. Lo scossone è quindi servito per davvero e la società ha preso seriamente una decisione così draconiana? Ovviamente no, perché si tratta del più classico dei ‘pesci d’aprile’. Sono decine e decine i post su ‘X’, ad esempio, con lo stesso tema: l’annuncio dell’esonero di Allegri appunto.

Soprattutto alla vigilia di una sfida fondamentale come la semifinale di andata della Coppa Italia, ancora contro la Lazio domani sera allo Stadium. Questo finale di stagione, però, può essere effettivamente decisivo per il tecnico toscano: come vi abbiamo raccontato alcuni giorni fa i piani alti della Juve sono orientati a cambiare allenatore con il desiderio di affidare tutto a Thiago Motta.

La Juventus serait sur le point de proposer une prolongation de contrat à Allegri ⏳ Un contrat de 5 ans + 1 année supplémentaire en cas de maintient pour un total de 20M net par an 💰 pic.twitter.com/TgOb0REeii — Juv’Inside (@Juv_Inside) April 1, 2024