Juventus, Allegri sicuro: “La squadra è assolutamente con me, niente da rimproverare”

La Juventus di Massimiliano Allegri continua la caduta libera e perde anche con la Lazio dell’esordiente Tudor: le parole del tecnico bianconero in conferenza

La Juventus cade ancora. Salgono a nove le partite di questo pessimo filotto, che conta una sola vittoria. Stasera contro la Lazio dell’esordiente Tudor i bianconeri giocano male e non hanno praticamente mai il pallino del gioco.

Nel postpartita le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “La Lazio ha fatto una prima mezz’ora molto buona, noi abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Sul piano dell’impegno non c’è noente da rimproverare, dispiace prendere gol a 5 secondi dalla fine. Ora dobbiamo prepararci al meglio e lasciarci dietro questa sconfitta, però abbiamo tutte le possibilità perché il destino è nelle nostre mani. Ci sono momenti nella stagione che non dovrebbero capitare. Dobbiamo solo pensare a lavorare e trovare la soluzione. I ragazzi hanno fatto una partita giusta, potevamo fare meglio tecnicamente. devono stare sereni, bisogna recuperare energie. Il destino è nelle nostre mani, in questi momenti ci vuole serenità e calma. Se sento la squadra ancora con me? Assolutamente sì. Io sono molto dispiaciuto per i ragazzi, hanno messo in campo tutto quello che potevano mettere. Poi analizzaremo la partita. Non hanno da rimproverarsi niente“.

Lazio-Juventus, Allegri: “Aggrappiamoci al gruppo”

I giocatori della Juventus continuano a sbagliare tanto soprattutto a livello tecnico: “Perché sbagliano? Perché c’è più pressione. Sono tutti test di partite che non avevamo giocato fino ad ora, sicuramente la prossima volta faremo meglio. Ai ragazzi non ho niente da rimproverare. Non ci dovrebbero essere questi momenti, bisogna trovare la soluzione rimanendo calmi e sereni, continuando a lavorare. Senza pensare a quello che abbiamo fatto ma a quello che dovremo fare. Il vantaggio sulla quinta si è assottigliato, sapevamo che avremmo dovuto lottare fino alla fine”.

La Juve tira tantissimo, ma segna pochissimo: “Nel 2024 siamo primi per conclusioni insieme al Napoli, bisogna migliorare nell’efficacia. Bisogna essere aggressivi nell’ultima palla, loro non dovevano metterla. In 20 secondi invece abbiamo perso due palloni, sono cose che capitano. Dobbiamo ripartire velocemente. A cosa ci aggrappiamo? Ci aggrappiamo al gruppo, chi è entrato ha fatto bene. In questo momento c’è solamente da fare, domani dovremo recuperare energie, poi rifinitura e ancora la Lazio. I tifosi devono starci vicini, il destino è ancora nelle nostre mani. Piangerci addosso non serve”.