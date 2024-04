DIRETTA Serie A, Inter-Empoli 0-0 | Si parte LIVE

Si chiude la trentesima giornata del campionato di Serie A con la capolista Inter che ospita l’Empoli

Dopo le gare giocate nella giornata di sabato e quelle del lunedì di Pasquetta, si chiude la trentesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la capolista Inter e l’Empoli, impegnato nella lotta per la salvezza.

I padroni di casa, guidati in panchina dall’allenatore Simone Inzaghi, si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio interno ottenuto contro il Napoli di Francesco Calzona nel turno precedente, condito da enormi polemiche dopo il caso di presunto razzismo che ha coinvolto Francesco Acerbi e Juan Jesus, col primo assolto dal giudice sportivo e il secondo che continua a ribadire di essere stato offeso dal difensore per il colore della pelle. Di contro, gli azzurri del tecnico Davide Nicola sono reduci da tre sconfitte consecutive, contro Bologna, Milan e Cagliari, che, dopo un periodo positivo, li hanno fatti ripiombare in piena lotta per la salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-EMPOLI

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S.Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang

CLASSIFICA SERIE A: Inter 76, Milan 65, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Verona 27, Cagliari 27, Empoli 25, Frosinone 25, Sassuolo 24, Salernitana 14.