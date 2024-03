Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 marzo

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 31 marzo 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 31 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Ampio spazio alla prima met√† della 30esima giornata di Serie A giocata ieri sulle prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi. “Oro Leao” campeggia su ‘La Gazzetta dello Sport’ in relazione alla grande prova con gol ed assist dell’attaccante portoghese, decisivo con un paio di giocate delle sue nella sfida serale vinta dal Milan contro la Fiorentina. “Allegri cos√¨ rischi’ in merito invece al ko all’ultimo respiro della Juventus sul campo della Lazio. ‘Il Toro vola’ in spalla cos√¨ come ‘Napoli in ginocchio’, mentre in taglio alto spazio a ‘Sinner prenditi tutto’ in vista della finale a Miami.

‘Minimo Max’ √® invece il titolo sulla prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ che si focalizza tanto anche sul ko del Napoli e sul countdown scudetto dell’Inter capolista chiamata domani a scendere in campo contro l’Empoli. Chiude Sinner in taglio anche in questo caso, cos√¨ come su ‘Tuttosport’ dove titolano in alto ‘Tutti con Sinner’.

Sul quotidiano piemontese ovviamente la scena √® per√≤ per ‘Allegri ma questa √® Juve?’. Una vera e propria domanda dopo la prestazione di ieri dei bianconeri. Su Tuttosport spazio oltre che al declino del Napoli anche alla festa promozione del Cesena in Serie B.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 31 marzo 2024

In Francia il focus della prima pagina de ‘L’Equipe’ √® tutto per il classico tra Marsiglia e PSG che si disputer√† questa sera alle 20.45 in casa dei biancazzurri. Una partita di cartello fermo restando i 20 punti di distacco tra le due squadre in classifica.

Su ‘As’ lo spazio invece √® quasi tutto per il Real Madrid con particolare attenzione a Militao in vista della sfida di questa sera alle 21 contro l’Athletic Bilbao. In basso occhio anche alla vittoria del Barcellona e al Bayer di Xabi Alonso.