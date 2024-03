Allegri ciclo finito e bufera sulla dirigenza: nuovo polverone

Crisi ormai senza fine per la Juventus che perde ancora. Il ko in casa della Lazio mette ancora una volta dubbi enormi sul prossimo futuro di Allegri

Lo score della Juventus negli ultimi due mesi di circa è specchio lampante di una crisi di gioco e risultati che finisce per porre nuovamente in bilico anche la posizione dello stesso Massimiliano Allegri.

Il cambiamento in casa Lazio ha portato frutti immediati con la vittoria di ieri all’ultimo respiro arrivata proprio contro i bianconeri all’Olimpico al culmine di una gara che aveva un peso specifico rilevante per entrambe. Nulla da fare però per la compagine di Allegri, priva di alcuni elementi importanti in attacco, ma comunque ancora autrice di una prova da dimenticare sotto quasi ogni punto di vista.

Le critiche nell’immediato post partita non sono mancate, così come la presa di coscienza di un ruolino di marcia ormai disastroso con soli 7 punti nelle ultime 9 partite, con una vittoria, 4 pari e altrettanti ko. Il Milan scappa col secondo posto in mano e da dietro incalzano col rischio di far vacillare quella sicurezza Champions che è obiettivo minimo e dichiarato della stagione della Juventus.

Calciomercato Juventus, la crisi non finisce più: aria di cambiamento su Allegri e dirigenza nel mirino

Rischio Champions ed anche panchina di Allegri decisamente più in bilico, visti anche i risultati positivi portati immediatamente altrove da venti di novità come quelli di De Rossi e Tudor.

La crisi è senza fine, mentre la permanenza dell’allenatore toscano a Torino assume contorni sempre più rischiosi. Si è trattato di una stagione che segnerà il passo d’addio di Allegri, che risulta anche in rotta con il mondo Juve, con lo stesso Elkann pronto a voltare pagina.

Una nuova Juve all’orizzonte quindi, mentre quella attuale continua a calamitare critiche e risultati negativi. A proposito di pareri forti su X ci ha pensato il giornalista Graziano Campi a dire la sua nel puntare il dito, oltre che su Allegri, anche sulla dirigenza: “Una dirigenza che non capisce che è finito il ciclo di Allegri, è una dirigenza che non ha capito dove sta“.