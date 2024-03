Colpaccio Mondiale in saldo: il Milan sfida le big

Il mercato del Milan non passa solo attraverso la ricerca di un nuovo attaccante. Movimenti anche in mediana su un centrocampista di spicco

Con l’archiviazione della sosta per gli impegni delle nazionali tornano sotto i riflettori le tematiche legate al campo, col Milan che affronterà questa sera la Fiorentina in trasferta al Franchi in una sfida da non fallire.

Parallelamente il ‘Diavolo’ pensa inevitabilmente anche alla prossima sessione estiva di calciomercato, quando tra le conferme attraverso i potenziali rinnovi, e qualche nuovo ingresso importante, la rosa di Pioli potrebbe andare a subire qualche altro ritocco di spicco in un processo iniziato già nel corso delle ultime sessioni.

Andare a caccia del giusto mix tra calciatori giovani e di esperienza è quindi il mantra della dirigenza meneghina, che vorrà cercare altri affari ‘in stile Pulisic’, certamente il più riuscito della scorsa estate. In questo senso sono due i ruoli in particolare su cui si focalizzano gli interessi della società. Il primo è ovviamente quello del centravanti, dove Zirkzee resta il nome forte per potenziale, qualità, età e conoscenza del campionato.

Calciomercato Milan, non solo l’attacco: Fofana obiettivo in mediana

L’attacco è quindi una priorità per il Milan, che osserva attentamente anche la questione centrocampo, dove un nome intrigante potrebbe arrivare dalla Francia.

Come evidenziato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ Youssouf Fofana è uno dei profili su cui il Milan punterebbe in vista della prossima estate. Un calciatore in grado in poco tempo di arrivare a calcare il campo di una finale Mondiale. Centrocampista classe 1998 del Monaco è quindi l’identikit di ciò che anche tatticamente potrebbe servire alla squadra di Pioli che in rosa avrebbe proprio bisogno di un mediano forte fisicamente e più incline anche a dare equilibrio e a dare un occhio alla fase difensiva, rispetto ai tanti calciatori con propensioni offensive presenti in rosa.

Il mese di aprile potrebbe già far capire la fattibilità del colpo: Fofana ha il contratto in scadenza 2025, il che significa provare a prenderlo in saldo. Il Monaco è il club in cui si è formato da dirigente Geoffrey Moncada, fermo restando che non manca la concorrenza delle big europee.