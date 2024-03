Conte in panchina e Zirkzee primo acquisto: “Lo ha già segnalato” | ESCLUSIVO

Zirkzee più Conte, l’attaccante olandese può fare coppia con l’allenatore salentino che lo ha chiesto alla sua nuova squadra

Conte con Zirkzee: potrebbe essere questa la coppia a riscaldare il mercato estivo con un doppio arrivo per la big.

A parlarne, intervenuto ai microfoni di TvPlay, è Marcello Giordano, giornalista de Il Resto del Carlino. Si parte però dall’infortunio rimediato dall’attaccante olandese: “Sicuramente perderà le partite con Empoli e Salernitana, poi si vedrà per il Monza. È un’assenza pesante: oltre ad essere il capocannoniere del Bologna, è anche il bomber da trasferta avendo segnato 8 gol: per la volata europea è una brutta tegola”.

Infortunio a parte, l’ex Bayern Monaco si prepara a diventare uomo mercato e proprio i bavaresi hanno la possibilità di riacquistarlo: “C’è una recompra da 40 milioni: se non venisse riscattato dai tedeschi, il Bologna dovrà versare il 40% della futura rivendita al Bayern: il prezzo per gli altri club è quindi qui 60 milioni”.

Calciomercato Milan, Conte vuole Zirkzee

Seguito dal Milan e messo sotto osservazione anche dall’Inter, Zirkzee potrebbe essere la prima richiesta di Conte per la sua nuova squadra.

Giordano su questo rivela: “Se Conte andrà al Bayern Monaco ha già segnalato Zirkzee a tutte le società che lo hanno contattato. In Baviera qualche settimana fa si diceva che non sarebbe stato riscattato perché hanno investito su Kane, ma con Conte che gioca a due punte forse serve”.

Con un Zirkzee in partenza, si va a caccia anche di eventuali sostituti o comunque di colpi da mettere a segno per conservare un alto livello della rosa: “Con la Juve si è parlato di Barrenechea, perché Giuntoli ha fatto un sondaggio su Ferguson. Kean è fuori portata per l’ingaggio”.

Inevitabile soffermarsi anche sul futuro di Thiago Motta che potrebbe essere proprio bianconero: “A Bologna si dice che ha rimandato tutti gli incontri che il club ha provato a fissare. Dall’ambiente bolognese si vive l’attimo, sto che sta succedendo è storico: il Bologna non ha mai fatto la Champions, è andata una volta quando ha vinto lo scudetto e si chiamava Coppa dei Campioni”. Ora può riuscirci anche grazie ad un “allenatore fenomenale ed è stato bravissimo – conclude Giordano -Sartori quando è scoppiato il problema Mihajlovic ed ha iniziato a farlo seguire”.