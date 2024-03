Milan choc: l’Inter piomba su Zirkzee

Finito ko a margine della sfida contro l’Inter, Joshua Zirkzee è certamente tra i gioielli più luminosi del panorama della Serie A. Alla lista delle pretendenti si uniscono anche i nerazzurri

Non è stata una partita brillante quella di Joshua Zirkzee nell’ultimo fine settimana contro l’Inter. Una sfida che oltre al danno della sconfitta rimediata per mano di un gol di Bisseck ha portato in dote anche una pesante beffa per Thiago Motta: l’infortuni dell’attaccante olandese.

Il centravanti del Bologna, come riferito dalla stessa società, ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro con annesse 3/4 settimane di stop forzato che priveranno i felsinei della propria stella proprio nel momento decisivo della stagione. Una tegola pesantissima per Motta che dovrà trovare soluzioni alternative per rimpiazzare un calciatore fin qui decisivo al di là dei gol (11 in totale) che ha realizzato.

Zirkzee è infatti tra le stelle in ascesa di questa Serie A, e da tempo è anche nel mirino di alcuni tra i più grandi club italiani ed europei. In Italia è vivo l’interesse del Milan, così come quello della Juventus, ma stando a quanto rimbalza dalla Germania l’intrigo potrebbe farsi più articolato.

Calciomercato, l’Inter piomba su Zirkzee: sfida a Milan e Juventus

Zirkzee, che sogna di portare il Bologna in Champions e di partecipare ai prossimi Europei, dovrà quindi intraprendere un percorso di recupero, il tutto con alle spalle le pressioni di un calciomercato estivo che inesorabilmente si avvicina.

A tal proposito secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport DE’ anche l’Inter sarebbe piombata sul centravanti olandese classe 2001. I nerazzurri di Marotta si sarebbero infatti messi in coda per un acquisto estivo di Zirkzee andando a fronteggiare le altre italiane, Milan e Juventus: prezzo del cartellino sui 35/40 milioni di euro per un giocatore che sta gradualmente arrivando alla sua maturazione.

La stessa fonte teutonica inoltre sottolinea inoltre come al momento non sia auspicabile un ritorno al Bayern Monaco in questa fase.