Mazzata Bologna, lungo stop per Zirkzee: UFFICIALI i tempi di recupero

Pessime notizie in casa Bologna, è confermato il lungo stop per Joshua Zirkzee: ecco i tempi di recupero

Il Bologna perde Zirkzee. Il verdetto degli esami strumentali è pesantissimo per Thiago Motta: l’attaccante è costretto a fermarsi per diverse settimane.

Come comunicato dal club emiliano, il giocatore ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Per Zirkzee è previsto circa un mese di stop: salterà Empoli, Salernitana, Frosinone e con ogni probabilità anche Bologna-Monza. L’obiettivo dello staff medico diventa così lo scontro diretto con la Roma in programma il prossimo 21 aprile.

Bologna, comunicato su Zirkzee: “3-4 settimane di recupero”

Questo il comunicato ufficiale della società rossoblù: “Sono ripresi oggi gli allenamenti dei rossoblù in preparazione a #EmpoliBFC di venerdì 15 marzo alle 20,45: seduta di scarico per i titolari del Dall’Ara di sabato, allenamento fisico e partitella per gli altri”.

“Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane“, si legge nella nota del club. Dopo il KO con l’Inter, dunque, Thiago Motta è costretto a ripartire senza la sua stella.