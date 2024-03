Addio a fine stagione: verdetto spietato per Allegri

La decisione sull’allenatore toscano legato alla Juventus da un altro anno di contratto

Lasciata alle spalle l’ultima sosta dedicata agli impegni delle Nazionali di questa stagione, si entra nella fase decisiva del campionato. A nove giornate dal termine, tutto può ancora accadere soprattutto nella parte alta della classifica. Dalla lotta per un piazzamento nelle coppe europee, a quella per il secondo posto che vede attualmente in lotta Juventus e Milan.

Dopo un’incredibile prima parte di stagione, che aveva naturalmente portato la Juve ad essere indicata come la prima vera rivale dell’Inter per lo scudetto, il girone di ritorno ha evidenziato un’improvvisa flessione dei bianconeri. Dopo aver prima perso di vista i nerazzurri in vetta alla classifica, anche a causa anche dello scontro diretto perso a San Siro ad inizio febbraio, la formazione di Massimiliano Allegri ha subito la rimonta in classifica del Milan e il definitivo sorpasso nelle ultime due giornate di campionato.

Una stagione tutto sommato in linea con quelle che erano state le direttive del club ad inizio anno, in virtù dell’obiettivo Champions League fissato come prioritario. Un rendimento che lascia comunque l’amaro in bocca per aver ad un certo punto sognato la possibilità di contendere il titolo all’Inter e di aver disperso in pochissimo tempo quanto di buono fatto sino a gennaio. Una situazione che inevitabilmente ha portato il club a delle riflessioni: come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, in particolare John Elkann ha maturato l’idea di rompere con il passato e dunque con la vecchia gestione di Andrea Agnelli.

Calciomercato Juve, deciso l’esonero di Allegri a fine stagione

Per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, dal sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it è arrivato un responso abbastanza netto.

Ai nostri utenti, infatti, è stato chiesto quale tecnico delle big meriterebbe l’addio al termine di questa stagione. Il più votato è stato lo stesso Allegri con una vittoria schiacciante pari al 76,3% delle preferenze. Alle sue spalle l’esonero di Stefano Pioli dal Milan al 15,8%, mentre a chiudere il podio è Calzona del Napoli con il 7,9%. Nemmeno un voto, invece, per l’addio di Italiano dalla Fiorentina.